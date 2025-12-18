Afrique de l'Ouest: La Guinée Bissau obtient 3,056 milliards de FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA.

17 Décembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Pour faire face à ses besoins budgétaires, la Guinée -Bissau, a obtenu le 15 décembre 2025 au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme de 3,056 milliards FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor (BAT) de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 ans.

L'émetteur avait mis en adjudication un montant de 7,500 milliards de FCFA. En réponse, les investisseurs lui ont fait des soumissions globales de 4,061 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 54,15%.

Le montant des soumissions retenu est de 3,056 milliards de FCFA et celui rejeté 1,005 milliard de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 75,25%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 8,06% pour les bons et 10,27% pour les obligations.

Le Trésor Public bissau-guinéen s'engage à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 14 décembre 2026. En revanche, le paiement des intérêts se fera d'avance et précompté sur la valeur nominale des bons.

Quant au remboursement du capital des obligations, il est prévu le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 16 décembre 2028. Le paiement des intérêts s'effectuera par an au taux de 6,25% et ce, dès la fin de la première année.

