Ethiopie: Des ambassadeurs réaffirment leur volonté d'approfondir la relation bilatérale avec le pays

Addis-Abeba — Les ambassadeurs nouvellement accrédités de plusieurs pays ont réitéré leur détermination à approfondir les relations bilatérales entre leurs États respectifs et l'Éthiopie dans divers domaines stratégiques.

Dans des déclarations accordées à l'Agence de presse éthiopienne, les représentants diplomatiques de l'Indonésie, de la Suisse, de la Suède et du Canada ont fait part de leur ambition de renforcer la coopération avec l'Éthiopie, notamment dans les secteurs de l'agriculture, du commerce, du développement, de la paix et du multilatéralisme.

L'ambassadeur d'Indonésie, Faizal Chery Sidharta, a mis l'accent sur l'importance de la collaboration agricole, en particulier dans le domaine de l'insémination artificielle du bétail, qu'il considère comme un point d'entrée vers un partenariat élargi dans l'agroalimentaire et l'aquaculture.

Il a également souligné la position stratégique de l'Éthiopie dans le rapprochement économique entre l'Afrique et l'Asie du Sud-Est, tout en évoquant l'intérêt croissant de l'Indonésie pour le tourisme et les échanges commerciaux, facilité par les liaisons aériennes directes entre Jakarta et Addis-Abeba.

« Notre objectif est d'aller au-delà de notre passé commun de lutte anticoloniale pour bâtir une coopération de développement mutuellement avantageuse », a-t-il déclaré, insistant sur le renforcement des relations entre entreprises et institutions économiques des deux pays.

De son côté, l'ambassadrice de Suisse, Riccarda Chanda, a présenté la vision de son pays visant à positionner Addis-Abeba comme un centre régional clé dans les domaines de la santé, des systèmes alimentaires, des migrations et de l'action humanitaire.

Elle a rappelé que le statut d'Addis-Abeba en tant que capitale du multilatéralisme africain, accueillant l'Union africaine et de nombreuses agences des Nations Unies, constitue un atout stratégique majeur.

L'ambassadeur de Suède, Magnus Lennartsson, a salué la profondeur historique des relations bilatérales, rappelant que les deux pays célébreront l'an prochain 80 années de relations diplomatiques.

Il a souligné que les échanges commerciaux entre la Suède et l'Éthiopie remontent à plus d'un siècle et s'est dit confiant quant aux perspectives offertes par la croissance économique rapide et les réformes en cours en Éthiopie.

Il a également mis en avant la convergence des positions des deux pays sur le multilatéralisme, la paix, la sécurité et la coopération au développement, ainsi que le rôle positif de la diaspora éthiopienne en Suède.

L'ambassadeur a enfin réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir le dialogue national, la justice transitionnelle et les priorités de développement de l'Éthiopie.

Pour sa part, l'ambassadeur du Canada, Nicolas Simard, a indiqué que son pays envisage d'élargir sa coopération à de nouveaux secteurs économiques, tels que l'aérospatiale, les mines et l'éducation, en s'appuyant sur des partenariats déjà solides dans les domaines du développement et de la consolidation de la paix.

« Nous souhaitons capitaliser sur ces bases solides pour explorer de nouvelles opportunités de partenariat économique avec l'Éthiopie », a-t-il déclaré.

Selon les observateurs, ces engagements renouvelés confirment le rôle de plus en plus central de l'Éthiopie en tant que pôle régional de coopération, de commerce et de développement durable.