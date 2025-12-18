Ethiopie: Le Premier ministre Modi a annoncé, devant le Parlement éthiopien, un partenariat stratégique Éthiopie-Inde.

Addis-Abeba — L'Inde et l'Éthiopie ont convenu de porter leurs relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique, une décision destinée à exploiter pleinement le potentiel des deux pays, a annoncé le Premier ministre indien, Narendra Modi.

S'exprimant ce jour devant la session conjointe de la Chambre des représentants du peuple et de la Chambre de la Fédération, Modi a souligné que l'Inde et l'Éthiopie, toutes deux héritières de civilisations millénaires, avancent avec assurance vers un avenir commun.

Il a rappelé que, depuis des siècles, les peuples des deux nations entretenaient des échanges commerciaux à travers l'océan Indien, notamment autour de produits tels que le coton, le café et l'or.

Au-delà du commerce, ces relations reposaient également sur le partage d'idées, d'histoires et de modes de vie.

Selon le Premier ministre, l'Inde et l'Éthiopie ont longtemps joué un rôle de carrefour du commerce mondial et de passerelle entre les civilisations.

Il a également indiqué que les liens entre leurs peuples s'étaient développés bien avant l'établissement officiel de relations diplomatiques.

« Nos relations diplomatiques ont pris forme peu après l'indépendance de l'Inde, mais avant même l'ouverture des ambassades, nos peuples écrivaient déjà ensemble un nouveau chapitre de leur histoire », a-t-il déclaré.

Aujourd'hui, les relations indo-éthiopiennes continuent de se renforcer sur les plans économique, social et politique.

Les entreprises indiennes figurent parmi les principaux investisseurs étrangers en Éthiopie, avec plus de 5 milliards de dollars investis dans des secteurs clés tels que le textile, l'industrie manufacturière, l'agriculture et la santé, générant plus de 75 000 emplois locaux.

Dans ce contexte, les dirigeants des deux pays ont franchi une étape décisive en décidant de formaliser un partenariat stratégique.

Modi a précisé que ce nouveau cadre de coopération permettrait de dynamiser les économies des deux nations grâce à des collaborations accrues dans les domaines de la technologie, de l'innovation, des ressources minières et des énergies durables et vertes.

Il a ajouté que cette initiative renforcerait également la sécurité alimentaire et sanitaire, tout en soutenant le développement des capacités humaines et institutionnelles.

Le Premier ministre indien a par ailleurs affirmé que les deux pays intensifieraient leur coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, ainsi que de la défense et de la sécurité.

Il a conclu en soulignant que l'Inde et l'Éthiopie poursuivraient leur chemin ensemble, en tant que partenaires égaux, unis par l'amitié et une vision commune de la réussite.