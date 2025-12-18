Addis-Abeba — Les valeurs éthiopiennes de dignité, d'indépendance et de respect de soi, profondément enracinées dans l'héritage culturel mondial, constituent une source d'inspiration universelle, tandis que la vision portée par le Premier ministre Abiy Ahmed représente un modèle exemplaire pour le monde, a déclaré le Premier ministre indien Narendra Modi.

Un banquet d'État en l'honneur du Premier ministre indien s'est tenu mardi soir au Centre international de conférences d'Addis-Abeba.

Prenant la parole à cette occasion, Modi s'est dit profondément honoré de recevoir une distinction de l'une des civilisations les plus anciennes et les plus riches de la planète.

« Au nom de l'ensemble du peuple indien, j'accepte cet honneur avec une profonde humilité et une sincère reconnaissance », a-t-il affirmé, soulignant que cette distinction revient à tous les Indiens ayant contribué au renforcement du partenariat entre les deux pays.

Exprimant sa vive gratitude au Premier ministre Abiy Ahmed et saluant son leadership, Modi a souligné qu'à un moment où l'attention internationale se porte de plus en plus sur le Sud global, les traditions éthiopiennes intemporelles de dignité, d'autonomie et de fierté nationale demeurent une référence inspirante pour tous.

Il a ajouté qu'en cette période décisive, la direction de l'Éthiopie entre les mains du Dr Abiy Ahmed constitue un atout majeur.

« Sa vision de Medemer, son engagement en faveur du développement et la manière dont il conduit le pays font de lui un exemple lumineux à l'échelle mondiale », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre indien a également salué les efforts constants du chef du gouvernement éthiopien dans des domaines clés tels que la protection de l'environnement, le développement inclusif et le renforcement de l'unité au sein d'une société plurielle.

Réaffirmant que l'éducation constitue le socle de toute nation, M. Modi a indiqué que l'Inde est fière de voir que sa contribution la plus durable aux relations indo-éthiopiennes provient de ses enseignants.

Selon lui, la richesse culturelle et intellectuelle de l'Éthiopie a attiré de nombreux enseignants indiens, qui ont eu l'honneur de former plusieurs générations d'Éthiopiens.

Il a précisé que, aujourd'hui encore, de nombreux professeurs indiens poursuivent leur mission dans les universités et établissements d'enseignement supérieur du pays.

« L'avenir repose sur des partenariats bâtis sur une vision commune et une confiance mutuelle.

Nous aspirons à approfondir notre coopération avec l'Éthiopie afin de relever ensemble les défis mondiaux et d'ouvrir de nouvelles perspectives », a conclu le Premier ministre Modi.