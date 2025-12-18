Cote d'Ivoire: Numérique et entrepreneuriat vert - L'Université de San Pedro dotée d'une salle multimédia

Le Centre Génie de l'Université polytechnique de San Pedro (Upsp) a été officiellement mis en service le 15 décembre 2025, en présence d'émissaires de la préfecture de région, de la mairie et la Société nationale de développement informatique (Sndi). Il s'agit d'une salle multimédia équipée d'ordinateurs et autres matériels informatiques de pointe qui entre dans le cadre du projet Génie - autonomisation des jeunes par l'entreprenariat vert et la transformation numérique en Côte d'Ivoire.

Un projet mis en œuvre à travers l'appui de l'Agence coréenne de coopération internationale (Koica), le gouvernement ivoirien et l'Institut mondial pour la croissance verte (Gggi, Global Green Growth Institute). Il vise une transformation systématique de l'environnement socio-économique ivoirien en intégrant simultanément les dimensions numériques et entrepreneuriale. Aussi, s'inscrit-il dans les priorités stratégiques de la Côte d'Ivoire pour stimuler la croissance verte, l'autonomisation des jeunes, la création d'emplois verts et la lutte contre le changement climatique.

Olola Vieyra, représentante pays du Gggi a indiqué que cette salle multimédia fait partie d'un ensemble de 35 centres Génie que le projet ambitionne d'implanter sur l'étendue du territoire national et d'une initiative plus large portée au niveau mondial par le Gggi. "Nous travaillons à la promotion de la notion d'entreprenariat vert. À travers le développement par la croissance verte, il y a des filières qui permettent à nos économies de pouvoir se développer, mais avec une conscience plus accrue des impacts du changement climatique sur l'environnement. Et donc il est bon de pouvoir renforcer la connaissance de ces nouveaux métiers et permettre justement aux seins d'universités, de structures éducatives, de faciliter l'aisance avec ces motions", a-t-elle déclaré.

L'ouverture du centre Génie de l'Université de San Pedro a été saluée à sa juste valeur par Pr Méké Méité, président dudit établissement d'enseignement supérieur. Selon lui, la réception de ce matériel digital et didactique entre dans sa vision d'en faire un institut de formation d'excellence de pointe. "Ce centre va permettre non seulement à la dimension académique d'avancer, mais surtout d'aider nos étudiants à allier formation et entreprenariat", a-t-il dit. Ce, avant d'exhorter ceux-ci à tirer le meilleur profit des atouts et outils d'apprentissage mis à leur disposition.

"Vous avez la chance d'être à l'Université polytechnique de San Pedro qui vise l'excellence. Mais cette excellence n'a de sens que si vous qui êtes apprenants, vous montrez que vous avez été bien formés. Il vous appartient, mes enfants, de faire en sorte que la formation acquise au sein de l'université soit le moyen pour vous de vous prendre en charge" a ajouté Pr Méké Méité.

Au dire des parties prenantes, en misant à la fois sur la formation numérique, l'innovation verte et le renforcement du leadership durable, cette initiative entend poser les bases d'un écosystème entrepreneurial résilient et inclusif. Des centres dédiés à l'accompagnement des futurs entrepreneurs, un incubateur vert ouvrant l'accès aux marchés durables et une académie de leadership vert viendront ainsi structurer une nouvelle génération d'acteurs économiques, capables de concilier performance, transition écologique et impact à long terme, font-elles savoir.