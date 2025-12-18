Cote d'Ivoire: Korhogo/Observation électorale - Le projet « Regards Croisés » restitue ses résultats aux organisations de jeunesse

Un atelier de restitution des résultats de la mission d'observation électorale sur la participation des jeunes et des femmes s'est tenu, le mardi 16 décembre 2025, à la salle de conférence de l'Espace Ami des Femmes du Centre Ahou, à Korhogo. Cette rencontre a été organisée par le Centre Ahou, en partenariat avec les Bénévoles de l'Éducation aux Médias et à l'Information (EMI), dans le cadre du projet « Regards Croisés : Participation des Femmes et des Jeunes dans les élections ».

Mis en oeuvre par le Centre d'études sur le féminisme et le développement du potentiel humain (Centre Ahou), le projet bénéficie du financement de l'Union européenne à travers l'European Partnership for Democracy. Il vise à analyser et à renforcer l'implication des jeunes et des femmes dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire.

Selon la coordinatrice du projet, Dr Anne Nadège Assahon, présidente-fondatrice du Centre Ahou, cette activité s'inscrit dans une double logique de recevabilité et de consultation. « Après la formation des observateurs, leur déploiement sur le terrain et l'analyse des données collectées, il était essentiel de restituer les résultats aux organisations de jeunesse mobilisées et de recueillir leurs contributions afin d'enrichir les recommandations », a-t-elle expliqué. Ces apports permettront d'alimenter un rapport consolidé intégrant également l'observation des élections législatives prévues le 27 décembre 2025.

Parmi les principales recommandations issues de l'observation, la coordinatrice a souligné la nécessité pour la Commission électorale indépendante (CEI) de rendre disponibles des données électorales agrégées, notamment désagrégées par tranche d'âge. « Les jeunes sont très présents dans les dispositifs électoraux, en tant que représentants de partis ou membres de bureaux de vote. Cependant, nous ne disposons pas de chiffres précis sur leur participation réelle au vote », a-t-elle déploré, relevant les limites d'une observation qui ne peut couvrir l'ensemble des bureaux de vote du pays.

Le projet met également en lumière la question de l'âge minimum requis pour être candidat à l'élection présidentielle. Dr Anne Nadège Assahon a rappelé que lors du dernier scrutin, certains candidats ne remplissaient pas le critère d'âge fixé à 35 ans. Pour elle, une révision de ce seuil par les autorités compétentes, notamment le Conseil constitutionnel, mérite d'être envisagée afin de favoriser une participation politique plus inclusive des jeunes.

Concernant les femmes, l'analyse révèle que le quota de 30 % prévu par la loi est largement non respecté par les partis politiques. Souvent reléguées au rang de suppléantes, les femmes peinent à accéder à des positions éligibles. La coordinatrice du projet a plaidé pour un cadre juridique plus contraignant afin de garantir une représentation féminine effective.

L'atelier s'est déroulé en deux temps : la présentation des résultats de l'observation de la présidentielle du 25 octobre 2025, suivie de travaux en groupes autour de thématiques clés telles que la participation des jeunes, celle des femmes, le contrôle citoyen et l'éducation civique. Une vingtaine de leaders d'organisations de jeunes et de femmes y ont pris part, dans une dynamique participative saluée par les organisateurs, convaincus qu'elle renforcera l'engagement citoyen et la crédibilité du processus électoral en Côte d'Ivoire.