Cote d'Ivoire: Santé pour tous - Le centre de Dioulatièdougou entièrement rénové

17 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Ange Ehourade

Les habitants de Dioulatièdougou ont accueilli avec satisfaction le lundi 15 décembre 2025, leur centre de santé rénové grâce au soutien de la Fondation Orange Côte d'Ivoire. Cette cérémonie de remise officielle, tenue en présence des autorités locales, du personnel soignant et des communautés, à une portée sociale majeure.

Face à l'état de dégradation des infrastructures et aux difficultés persistantes rencontrées par les agents de santé, cette réhabilitation initiée vise avant tout à renforcer l'accès aux soins de base pour toute la communauté. Les travaux ont été réalisés dans leur entièreté : rénovation du dispensaire, de la maternité et de la buanderie, amélioration des installations sanitaires, la construction d'une fosse à placenta et d'une fosse septique, et l'installation de la climatisation dans les espaces de travail.

Cette action s'inscrit au cœur de l'engagement sociétal de la fondation, comme l'a expliqué son directeur, Habib Bamba : « Nous croyons fermement que le développement local passe par l'accès à des infrastructures socio-sanitaires qui améliorent durablement la qualité de vie. Il s'agit ainsi d'un investissement direct dans le capital humain et la santé publique de la localité ».

Pour Cédric Tidiane Diarra, maire de Dioulatièdougou et à l'origine de la démarche, l'impact social est immédiat et tangible. « Cette réhabilitation permet au corps médical de travailler dans de meilleures conditions et d'apporter des solutions médicales efficaces à nos populations. À travers cette action, vous avez marqué à l'encre indélébile votre engagement pour le bien-être de notre communauté », a-t-il déclaré, reconnaissant la valeur ajoutée pour le quotidien des habitants.

Le sous-préfet Stéphane Kouamé Allah, qui présidait la cérémonie, a également salué cette initiative, la présentant comme une contribution essentielle à l'amélioration des conditions de vie et à la cohésion sociale. Au-delà de la simple rénovation de bâtiments, c'est un pas concret vers une prise en charge sanitaire améliorée et un meilleur avenir pour les populations de Dioulatièdougou.

