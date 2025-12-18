Afrique: CAN 2025 - Un jeune créateur de contenus décroche une opportunité tous frais payés pour suivre les Éléphants au Maroc

À l'état civil, il se nomme Youssouf Saco, mais connu du grand public sous le pseudonyme de blogueur « Le Phoulosphe ». Ce jeune créateur de contenus ivoirien a décroché une opportunité exceptionnelle : suivre les Éléphants de Côte d'Ivoire lors de la Can Maroc 2025.

L'information a été donnée par la direction générale de Canal+ Côte d'Ivoire, qui finance son déplacement et son séjour au Maroc, au cours d'une conférence de presse tenue le mardi 16 décembre 2025, dans ses locaux à Cocody (Abidjan).

« C'est une opportunité incroyable, car je n'y pensais pas du tout. Je me disais peut-être que je devrais parcourir les fan zones à Abidjan pour y prendre un peu l'atmosphère. Mais de là à me déplacer au Maroc, tous frais payés, c'est incroyable », s'est réjoui Le Phoulosphe.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le créateur de contenus ne se rendra pas au Maroc uniquement pour assister aux matchs au stade. Il utilisera sa caméra, baptisée « Phoulocamera », pour faire vivre aux Ivoiriens passionnés de football tous les à-côtés de la compétition, notamment les matchs de poule de l'équipe ivoirienne. Il suivra également les séances d'entraînement des Éléphants, sera parfois au coeur de leurs déplacements et proposera aux fans des images inédites, rarement visibles à la télévision. Il ira aussi à la rencontre des supporters ivoiriens présents au Maroc afin de montrer, en direct, toute l'intensité de cette grande fête du football à leur niveau, sans oublier la ferveur autour du match d'ouverture de la Can.

Il aura par ailleurs l'occasion de raconter autrement le pays hôte de cette Can, en plongeant les fans au coeur des richesses du Maroc, à travers des images mettant en avant la diversité culturelle de ce pays.

Lors de cette conférence de presse, les différents directeurs de l'entreprise ont présenté le dispositif mis en place pour assurer la diffusion de l'intégralité des 52 matchs de cette grande compétition footballistique à la télévision. Diffusions en direct, magazines, rediffusions, multi-live, entre autres, ont été détaillés. Ils ont surtout mis en lumière la franche collaboration entre le Groupe Canal+ et les chaînes locales, ainsi qu'avec la Fédération ivoirienne de football (Fif).

« Les droits de diffusion de la Coupe d'Afrique des nations appartiennent à la Confédération africaine de football (Caf). Pour la Can 2025, la commercialisation des droits free-to-air est confiée de manière exclusive à New World TV, seul opérateur habilité à attribuer des sous-licences aux diffuseurs », a précisé la directrice de la communication de Canal+ Côte d'Ivoire, Djamilath Mamah.