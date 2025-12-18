Afrique: Volontariat/Corps Africa Côte d'Ivoire - La première cohorte prête serment

Corps Africa Côte d'Ivoire a officiellement lancé ses activités à travers la cérémonie de prestation de serment de sa première cohorte de volontaires. Celle-ci s'est tenue le 13 décembre 2025 à Abidjan-Cocody. Cet événement solennel marque une étape décisive dans l'engagement de cette organisation panafricaine en faveur du développement communautaire en Côte d'Ivoire.

Après six semaines de formation axées sur des valeurs fondamentales telles que la discipline, le respect et le sens des responsabilités, les volontaires sont désormais prêts à entrer en service. Cette phase préparatoire leur a permis d'accéder à un stage professionnel de dix mois, destiné à renforcer leur employabilité et à faciliter leur insertion dans le monde du travail.

Composée de 36 jeunes, dont 34 Ivoiriens et 2 Sénégalaises, sélectionnés à l'issue d'un processus rigoureux ayant enregistré plus de 800 candidatures, la cohorte a bénéficié de formations complémentaires axées sur le design centré sur l'humain (Human-Centered Design - HCD) et le développement communautaire participatif.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Organisée par Corps Africa Côte d'Ivoire, la cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en collaboration avec les partenaires ainsi que les autorités locales et communautaires. À cette occasion, le directeur pays de Corps Africa Côte d'Ivoire, Soro Benjamin, a rappelé que « la fin de la formation marque le début du service communautaire », soulignant que des défis attendent les volontaires, tout en les rassurant quant au soutien constant de son équipe.

Le président du Conseil d'administration de Corps Africa, Amara Coulibaly, représentant le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, a également adressé ses encouragements aux volontaires, avant la remise des certificats aux participants.

En prêtant serment, les volontaires se sont engagés à servir avec discipline, respect et dévouement, tout en contribuant au renforcement de la résilience et du bien-être des communautés d'accueil. À travers cette initiative, Corps Africa Côte d'Ivoire entend faire du volontariat un véritable levier de transformation sociale et de promotion du leadership des jeunes au service du développement national.

Présente dans onze pays africains, notamment la Gambie, le Ghana, le Kenya, le Malawi, le Maroc, le Rwanda, le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, l'Éthiopie et désormais la Côte d'Ivoire, Corps Africa est une organisation internationale inspirée du modèle du Peace Corps, autrefois actif en Côte d'Ivoire.

Sa mission est d'offrir à de jeunes diplômés africains l'opportunité de s'engager dans un service volontaire d'un an au sein des communautés, afin de contribuer à la mise en oeuvre de projets de développement à fort impact.