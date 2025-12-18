Congo-Kinshasa: Après la prise d'Uvira, le M23 poursuit son avancée vers le sud

Kinshasa — Les guérilleros du M23/AFC (Alliance de la rivière Congo) ont annoncé le 16 décembre leur retrait de la ville d'Uvira, dans le Sud-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, à la frontière avec le Burundi, qu'ils avaient conquise le 10 décembre (voir Fides 15/12/2025).

Selon des sources locales contactées par l'Agence Fides, le M23/AFC est en réalité toujours présent dans la ville, faisant tourner ses troupes pour rester discret, tandis que ses combattants poursuivent leur avancée vers le sud.

Les hommes du M23 démantèlent les positions tenues par l'armée congolaise et surtout par les Wazalendo, les milices pro-gouvernementales qui se sont dispersées face à l'avancée des troupes rebelles. Des centaines d'armes abandonnées par les Congolais en fuite ont été récupérées.

Uvira entretient des relations sociales et économiques étroites avec la ville voisine de Bujumbura, capitale du Burundi, dont les troupes ont tenté de contrer l'avancée des guérilleros soutenus par le Rwanda. C'est pourquoi on suppose que le M23/AFC serait disposé à créer une zone tampon dans la ville congolaise, avec le déploiement d'une force d'interposition internationale.