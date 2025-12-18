Sénégal: Remise du drapeau national aux Lions - Abdoulaye Fall dévoile son gouvernement de combat au chef de l'Etat

À l'occasion de la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau national à l'équipe du Sénégal, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a livré une allocution solennelle et fortement symbolique devant le chef de l'État, les autorités, les supporters et les Lions. Un discours empreint d'humilité, de patriotisme et de détermination, dans lequel il a présenté l'équipe nationale comme un véritable « gouvernement de combat » prêt à défendre l'honneur du Sénégal.

Dans le cadre majestueux du palais présidentiel, Abdoulaye Fall a rappelé la portée hautement symbolique de la remise du drapeau. « Remettre le drapeau, ce n'est pas un simple protocole républicain, c'est confier l'âme de la nation à ses fils », a-t-il déclaré, soulignant que cette étoffe tricolore frappée de l'étoile verte représente bien plus qu'un symbole : elle incarne l'histoire, les espoirs et l'unité du peuple sénégalais.

S'adressant directement au président de la République, le patron du football sénégalais s'est voulu rassurant. Selon lui, la sélection nationale est prête à relever le défi. Fruit d'un travail acharné et d'une collaboration étroite entre la FSF et le ministère en charge de la Jeunesse et des Sports, l'équipe repose sur une vision commune : l'excellence. « Cette sélection est une alchimie parfaite », a-t-il affirmé, mettant en avant un savant mélange entre l'expérience des cadres et l'audace créative de la jeunesse.

Dans une métaphore audacieuse et très applaudie, Abdoulaye Fall a comparé l'équipe nationale à un exécutif gouvernemental. « Si vous dirigez l'exécutif national, sur le terrain nous avons aussi constitué un véritable gouvernement de combat », a-t-il lancé au chef de l'État. À la tête de ce gouvernement sportif, le sélectionneur national, assimilé à un Premier ministre, est chargé de définir la stratégie et de coordonner l'action collective avec rigueur et lucidité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président de la FSF a ensuite détaillé la répartition des rôles : Kalidou Koulibaly, capitaine des Lions, en ministre de la Défense, garant de l'intégrité du territoire ; le gardien de but en ministre de la Sécurité nationale, dernier rempart face aux assauts adverses ; le milieu de terrain en ministères clés de l'Intérieur et de la Construction du jeu ; l'attaque en ministre des Affaires étrangères, chargé de faire rayonner le Sénégal au-delà des frontières. Sans oublier la jeunesse, symbole de l'avenir et de l'audace.

Un gouvernement animé par une seule et unique politique générale : la victoire. « Nous ne partons pas pour faire de la figuration », a martelé Abdoulaye Fall, réaffirmant la détermination totale de la Fédération, de l'État et des joueurs à hisser une nouvelle fois le Sénégal au sommet du football continental.

En conclusion, le président de la FSF a pris un engagement fort : se battre avec courage, endurance et abnégation pour que le drapeau national confié aux Lions revienne accompagné du trophée continental. Une promesse faite au peuple sénégalais, dans un élan patriotique salué par l'assistance.

« En avant les Lions, vive l'espoir, vive la République, vive le Sénégal », a-t-il conclu, sous les applaudissements nourris.