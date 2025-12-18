Sénégal: Kalidou Koulibaly Captiaine des Lions - « Nous sommes hyper-motivés... »

À la veille d'un nouveau rendez-vous décisif pour le football sénégalais, le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, a livré un message fort, empreint de solennité, de fierté et de détermination. Lors de la cérémonie officielle de remise du drapeau national par le chef de l'État, le défenseur central a exprimé toute la reconnaissance et l'engagement de l'équipe nationale envers la Nation.

Devant le Président de la République, les membres du gouvernement, les autorités sportives et la presse, Koulibaly a rappelé la portée symbolique du drapeau national, « la plus haute marque distinctive de notre pays », reflet des valeurs, des croyances et des espérances communes du peuple sénégalais. Recevoir cet emblème des mains du chef de l'État demeure, selon lui, « un immense honneur et une fierté légendaire » pour chaque joueur.

Affichant une confiance maîtrisée, le capitaine des Lions a insisté sur l'état d'esprit du groupe : « Nous sommes hyper motivés et toujours prêts à répondre à l'appel de notre pays, celui de l'honneur, de la fierté et de la dignité. » Des ambitions grandes mais assumées, portées par l'humilité et la foi en un objectif clair : ramener le trophée continental au Sénégal.

Kalidou Koulibaly a également salué le soutien constant des autorités, évoquant un appel présidentiel décisif avant un match crucial à Kinshasa, véritable source de motivation collective. Enfin, il a rendu hommage à ses coéquipiers, au staff technique et à la Fédération, appelant à l'unité nationale pour porter encore plus haut le drapeau sénégalais et replacer le pays « sur la plus haute marche continentale ».