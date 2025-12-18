Congo-Kinshasa: Tanganyika - Fermeture du trafic sur le lac et des aérodromes pour contrer l'AFC/M23

Le gouvernement provincial du Tanganyika a adopté treize mesures fortes pour renforcer la sécurité sur son territoire, à la suite de l'avancée de la rébellion de l'AFC/M23 dans la province voisine du Sud-Kivu, depuis le 10 décembre. Parmi elles figurent la fermeture du trafic sur le lac Tanganyika entre les deux provinces, ainsi que la fermeture des aérodromes de Manono et de Nyunzu.

Ces décisions visent à empêcher toute infiltration des combattants de l'AFC/M23, dans un contexte de tensions sécuritaires persistantes dans l'est de la République démocratique du Congo. Elles ont été prises au cours d'un conseil provincial de sécurité extraordinaire tenu en début de semaine.

Le porte-parole du gouvernement provincial, Raphaël Pungwe, a détaillé les mesures arrêtées :

« Les mesures suivantes ont été prises : intensification des patrouilles de combat de la part des FARDC sur toute l'étendue de la province, fermeture du trafic entre la province du Tanganyika et celle du Sud-Kivu, principalement sur le lac Tanganyika jusqu'à nouvel ordre. Fermeture de l'aérodrome de Kanunka, situé à 36 kilomètres de Manono-centre, ainsi que de celui situé dans le village de Kisengo, dans le groupement Bakalanga 2, dans le territoire de Nyunzu, tous deux appartenant à la société MMR... »

Ces mesures traduisent la volonté des autorités provinciales de limiter les mouvements suspects et de protéger la population contre d'éventuelles incursions rebelles.

Mercredi 10 décembre, la ville d'Uvira, chef-lieu temporaire du Sud-Kivu, est passée sans aucun combat sous occupation du M23, soutenu par l'armée rwandaise. Cette ville communique avec la province du Tanganyika, via le territoire de Kalemie notament, par le lac.