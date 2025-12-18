Sénégal: Ousmane Sonko - « Pas de souveraineté économique sans souveraineté monétaire »

Lors du Colloque international du centenaire de Frantz Fanon, le Premier ministre Ousmane Sonko a souligné ce mercredi l'importance cruciale de la souveraineté monétaire pour l'émancipation africaine.

Selon lui, « aucune dignité n'est possible sans souveraineté économique. Et aucune souveraineté économique n'est possible sans souveraineté monétaire ».

Revenant sur l'héritage du franc CFA, il a dénoncé un instrument de contrôle plus que de stabilité. « Il a structuré nos politiques publiques, contraint nos stratégies, corseté nos ambitions et, plus profondément encore, il a façonné nos imaginaires économiques. Une monnaie servile produit une mentalité servile », a-t-il encore dit.

Ousmane Sonko a également mis en garde contre les réformes superficielles : « Changer de nom sans changer de logique n'est pas une révolution -- c'est un rebranding de la dépendance ». Il a insisté sur la nécessité pour l'Afrique de disposer d'une monnaie autonome, capable de matérialiser « le pouvoir d'un peuple, la traduction concrète de sa capacité à décider pour lui-même ».

Pour le Premier ministre, la souveraineté monétaire n'est pas un isolement, mais « une capacité à choisir, à négocier d'égal à égal et à orienter son économie sans permission préalable ».