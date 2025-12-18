Sénégal: Cni, passeports - La police nationale déploie des services de proximité à la Fidak

À l'occasion de la 33e édition de la Foire internationale de Dakar (Fidak), prévue du 7 au 31 décembre 2025, la police nationale marque sa présence au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices).

Dans un communiqué de presse publié ce mercredi, la Direction générale de la police nationale invite les populations à visiter ses stands installés au Pavillon brun.

Selon le document signé par le commissaire de police Mamadou Diouf, chef de la Division communication et des relations publiques, cette participation s'inscrit dans une volonté de renforcer la proximité entre l'institution policière et les citoyens, à l'occasion de cet important rendez-vous économique et culturel.

Au-delà de l'aspect institutionnel, la police nationale prévoit le déploiement de services spécialisés afin de faciliter les démarches administratives des visiteurs. À cet effet, les équipes de la Direction de l'automatisation des fichiers (DAF) ainsi que celles de la Direction de la police des étrangers et des titres de voyage (DPTEV) seront mobilisées sur le site.

Les citoyens pourront ainsi procéder à l'établissement de la carte nationale d'identité ou au renouvellement du passeport, sans avoir à se déplacer vers les services habituels.