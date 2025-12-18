Sénégal: Diémbering - L'école élémentaire fait peau neuve

18 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Kathafa B.H.M. Kanfoudy

La solidarité prend forme à Diémbéring. Une initiative de l'association « Bien-être scolaire » (BES) et de la cellule Pastef du village a permis de rénover 16 salles de classe de l'école élémentaire, grâce à une mobilisation communautaire appuyée par des partenaires.

Une expérience solidaire d'une grande portée en faveur de l'éducation a été menée avec succès dans le village de Diémbéring, situé dans le département d'Oussouye. Cette initiative a permis à l'école élémentaire du village de retrouver un nouveau visage, bien loin de l'état de vétusté dans lequel se trouvait cet établissement scolaire créé vers 1920. Trois jours de travaux acharnés ont suffi pour transformer l'image de l'école, réjouissant le professeur Joseph Sambassene Diatta, l'un des initiateurs et président du conseil d'administration (PCA) de Pétrosen Holding. « Je ne pensais pas que nous allions réussir un tel chef-d'oeuvre en si peu de temps. Mais les gens ont travaillé nuit et jour, avec une grande détermination et dans une ambiance fraternelle. Cette expérience est inédite. Elle doit être donnée en exemple », souligne-t-il avec fierté.

Cette action de la cellule de Diémbéring du parti Pastef et de l'association « Bien-être scolaire » (BES) a permis de rénover 16 salles de classe. « L'association a mobilisé tous les corps de métier : maçons, carreleurs, charpentiers, peintres, électriciens... tous membres de BES. En plus du personnel de BES, il y a eu une mobilisation exceptionnelle des habitants locaux. Ce travail en chaîne nous a permis de relever le défi », confie Me Djibril Diallo, secrétaire général de l'association « Bien-être scolaire ». Tous les participants aux travaux ont oeuvré bénévolement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Marie Hélène Diatta, enseignante à l'école élémentaire de Diémbéring et responsable de la cellule Pastef du village, précise que cette action illustre le « don de soi pour la patrie ». Outre la réhabilitation des salles de classe, 400 tables-bancs ont été refaites, un point d'eau et un point drapeau installés, et 150 kits scolaires offerts aux élèves.

Cette mobilisation a été soutenue par la Société africaine de raffinage (SAR), Pétrosen, la mairie de Diémbéring, les « Amis des îles de la Casamance » (AIBC), la fondation Sonatel, les chefs de village de Diémbéring et de généreux donateurs.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.