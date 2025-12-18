Sénégal: Diémbering - L'école élémentaire fait peau neuve

La solidarité prend forme à Diémbéring. Une initiative de l'association « Bien-être scolaire » (BES) et de la cellule Pastef du village a permis de rénover 16 salles de classe de l'école élémentaire, grâce à une mobilisation communautaire appuyée par des partenaires.

Une expérience solidaire d'une grande portée en faveur de l'éducation a été menée avec succès dans le village de Diémbéring, situé dans le département d'Oussouye. Cette initiative a permis à l'école élémentaire du village de retrouver un nouveau visage, bien loin de l'état de vétusté dans lequel se trouvait cet établissement scolaire créé vers 1920. Trois jours de travaux acharnés ont suffi pour transformer l'image de l'école, réjouissant le professeur Joseph Sambassene Diatta, l'un des initiateurs et président du conseil d'administration (PCA) de Pétrosen Holding. « Je ne pensais pas que nous allions réussir un tel chef-d'oeuvre en si peu de temps. Mais les gens ont travaillé nuit et jour, avec une grande détermination et dans une ambiance fraternelle. Cette expérience est inédite. Elle doit être donnée en exemple », souligne-t-il avec fierté.

Cette action de la cellule de Diémbéring du parti Pastef et de l'association « Bien-être scolaire » (BES) a permis de rénover 16 salles de classe. « L'association a mobilisé tous les corps de métier : maçons, carreleurs, charpentiers, peintres, électriciens... tous membres de BES. En plus du personnel de BES, il y a eu une mobilisation exceptionnelle des habitants locaux. Ce travail en chaîne nous a permis de relever le défi », confie Me Djibril Diallo, secrétaire général de l'association « Bien-être scolaire ». Tous les participants aux travaux ont oeuvré bénévolement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Marie Hélène Diatta, enseignante à l'école élémentaire de Diémbéring et responsable de la cellule Pastef du village, précise que cette action illustre le « don de soi pour la patrie ». Outre la réhabilitation des salles de classe, 400 tables-bancs ont été refaites, un point d'eau et un point drapeau installés, et 150 kits scolaires offerts aux élèves.

Cette mobilisation a été soutenue par la Société africaine de raffinage (SAR), Pétrosen, la mairie de Diémbéring, les « Amis des îles de la Casamance » (AIBC), la fondation Sonatel, les chefs de village de Diémbéring et de généreux donateurs.