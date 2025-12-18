Afrique de l'Ouest: Partenariat de Ouagadougou - Maïmouna Guèye du Soleil remporte le premier prix de presse écrite

18 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Eugène Kaly

Le quotidien national « Le Soleil » est encore honoré. La journaliste Maïmouna Guèye a remporté, ce mercredi 17 décembre, à Lomé (Togo), où se tient la 14e Réunion annuelle du Partenariat de Ouagadougou, le premier « Prix du meilleur reportage ».

Elle a reçu son trophée au cours d'une cérémonie organisée dans la capitale du Togo. Ancienne cheffe de Service Santé et Environnement et actuellement membre du Directoire de la rédaction du « Soleil », Maïmouna Guèye est spécialisée sur les questions de santé où elle a réalisé plusieurs dossiers, notamment sur la santé de la reproduction, en particulier la planification familiale. Journaliste rigoureuse, elle est généreuse dans le partage du savoir. Ces dernières années, elle a mis son expérience au service de ses jeunes collègues qu'elle conseille et encadre.

Maïmouna Guèye a aussi été récemment honorée par la Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cojers).

Le « Prix du meilleur reportage » du Partenariat de Ouagadougou est un concours annuel qui récompense les productions médiatiques sur les droits à la santé sexuelle et reproductive, ainsi que la planification familiale dans les pays membres que sont : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo.

