Sénégal: Plan Diomaye pour la Casamance - Des projets évalués à 53 milliards FCfa en cours d'exécution

Un peu plus d'un an après le lancement effectif de ses premières actions, le Plan Diomaye pour la Casamance (PDC) enregistre des avancées notables. Le taux d'exécution du programme est actuellement évalué à 46 %, a indiqué, mercredi, le directeur général de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC), Iba Sané.

Cette annonce a été faite à l'issue de la cinquième session du Conseil de surveillance de l'ANRAC. Selon M. Sané, ce niveau d'exécution concerne un plan dont la mise en œuvre opérationnelle a réellement débuté en janvier 2025, après la tenue du Conseil interministériel spécial du 8 octobre 2024, consacré au retour des personnes déplacées dans la région sud du pays.

Le directeur général de l'ANRAC a salué l'implication des partenaires techniques et financiers, ainsi que l'accompagnement des médias dans le suivi du processus. Il a également informé qu'un document de synthèse, en cours de finalisation, sera prochainement présenté sous forme de projet-programme.

Les interventions déjà identifiées, issues des secteurs, projets et programmes concernés, sont estimées à un montant global d'environ 53 milliards de francs CFA. L'ANRAC assure la coordination de l'ensemble des actions inscrites dans ce cadre, a précisé Iba Sané.

Par ailleurs, il a mis en exergue l'importance de la prochaine visite du Président de la République en Casamance, qu'il qualifie d'opportunité majeure pour impulser une nouvelle dynamique d'investissements dans la région. « C'est une occasion en or qu'il faut saisir. La présence du chef de l'État permettra de voir de près les réalités, les contraintes et les difficultés des populations », a-t-il déclaré, invitant les communautés locales à réserver un accueil chaleureux au président Bassirou Diomaye Faye.