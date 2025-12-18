Sénégal: Pour ses 60 ans, le CESTI interroge l'avenir de l'information fiable en Afrique

Soixante ans après sa création, l'école de journalisme sénégalaise, le Centre d'Études des Sciences et Techniques de l'Information (CESTI), organise une conférence internationale sur le journalisme en Afrique, les 17 et 18 décembre 2025.

Placée sous le thème « Journalisme, démocratie et mutations numériques : quel avenir pour l'information fiable en Afrique ? », cette rencontre a offert un cadre de réflexion approfondi sur les transformations en cours dans l'écosystème médiatique africain et leurs implications pour la qualité de l'information et le fonctionnement démocratique.

À cette occasion, le CESTI a proposé une série de panels axés sur des enjeux factuels et stratégiques du métier. Des professionnels de l'information et de la communication, ainsi que des chercheurs en sciences de l'information et de la communication (SIC), ont été invités à débattre de thématiques majeures telles que l'intelligence artificielle et le journalisme, le fact-checking ou encore le journalisme d'investigation, autant de sujets déterminants pour l'avenir de la profession sur le continent.