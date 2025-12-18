Sénégal: Bassirou Diomaye Faye aux Lions - « Vous portez les espoirs de toute une Nation »

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement remis, ce mercredi, le Drapeau national à l'équipe nationale A de football, en partance pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025.

S'adressant aux joueurs, devant les autorités de la République, les responsables du mouvement sportif, les partenaires, les supporters et la presse, le Chef de l'État a rappelé la portée symbolique de cet acte républicain. « En vous confiant le Drapeau national, la Nation vous confie une mission sacrée : porter haut les couleurs du Sénégal et défendre l'honneur d'un peuple uni », a-t-il déclaré.

Insistant sur la responsabilité qui incombe aux Lions de la Téranga, le Président Faye a souligné que l'emblème national dépasse le simple cadre sportif. « Le Drapeau que je vous remets n'est pas un simple étendard. Il est le souffle d'une nation, le symbole de notre dignité, de notre honneur et de notre unité », a-t-il affirmé, ajoutant que « des millions de Sénégalaises et de Sénégalais vont vibrer à chacun de vos gestes en terre marocaine ».

Le Chef de l'État a exhorté les joueurs à cultiver l'unité et l'esprit de groupe. « Faites preuve d'une solidarité exemplaire, restez unis par le même objectif. Jouez ensemble, combattez ensemble, souffrez ensemble pour, en définitive, triompher ensemble », a-t-il lancé, appelant les Lions à incarner « la discipline dans l'effort, la persévérance dans l'épreuve et la cohésion dans la difficulté ».

Revenant sur l'encadrement technique, Bassirou Diomaye Faye a salué le travail du sélectionneur national, Pape Thiaw. « Vous avez su redonner souffle et fraîcheur à cette équipe, en alliant discipline, rigueur et humilité, pour maintenir le Sénégal à un haut niveau de performance », a-t-il reconnu, estimant que sous sa conduite, l'équipe nationale avance « avec sérénité et dans la recherche permanente de l'excellence ».

Le Président de la République a également mis en avant les performances du Sénégal sur la scène internationale, rappelant que le pays occupe aujourd'hui la 18e place mondiale et la 2e en Afrique au classement FIFA. « Ces résultats ne doivent rien au hasard. Ils sont le fruit d'une politique sportive ambitieuse, constante et structurée », a-t-il soutenu, réaffirmant l'engagement de l'État à accompagner durablement le sport, qu'il considère comme « un moyen d'éducation, un moteur d'unité et un levier de développement ».

Fixant clairement l'objectif de la CAN Maroc 2025, le Chef de l'État n'a laissé place à aucune ambiguïté : « Notre ambition est de conquérir une deuxième étoile et d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire du Sénégal au panthéon du football africain ». Il a assuré aux Lions que « l'État du Sénégal sera toujours à vos côtés », avec le soutien d'« un gouvernement engagé et d'un peuple uni dans l'amour du Drapeau national ».

Rendant hommage aux supporters et aux journalistes, qu'il a invités à demeurer dans la cohésion, la discipline et l'unité, Bassirou Diomaye Faye a enfin lancé un message fort aux joueurs : « Quand vous foulerez les pelouses marocaines, rappelez-vous que chaque ballon touché portera le poids de l'amour et de la fierté d'un peuple ». Avant de lancer, sous les applaudissements : « Allez, Lions de la Téranga ! Allez chercher la deuxième étoile ! Vive le Sénégal ! ».