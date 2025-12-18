Le parc du transport à deux roues de la région s'est enrichi avec l'introduction de motos-taxis électriques. La Directrice générale de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ), Sinna Amadou Gaye a procédé, mardi au lancement de la Phase Pilote du Projet d'Appui à l'Écomobilité et à l'Entrepreneuriat des Jeunes dans la commune de Matam située dans le nord-est du Sénégal.

La cérémonie de lancement organisée à la gare routière, s'est déroulée en présence de l'adjoint au gouverneur chargé du développement, d'élus locaux , des représentants des chambres consulaires ainsi que des principaux partenaires du projet, notamment, le représentant du programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), celui de Proxy Mobilité, des représentants d'associations de conducteurs de motos ainsi que plusieurs associations des jeunes et des femmes.

Ce projet appuyé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et porté par l'Agence Nationale de Promotion de l'Emploi (ANPEJ), traduit la volonté de l'Etat du Sénégal d'accompagner la jeunesse vers un modèle de développement durable, générateur d'opportunités économiques, et respectueux de l'environnement. Au-delà de la promotion de l'entrepreneuriat vert, il vise à contribuer à la lutte contre le changement climatique, à travers la mise en place de solutions de transport écologique et durable, adaptées aux réalités locales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon la directrice générale de l'ANPEJ, la mise en œuvre de la phase pilote illustre pleinement « une vision partagée, un engagement collectif et une réponse forte à la problématique de l'emploi des jeunes qui contribue pleinement à l'atteinte des objectifs du référentiel Sénégal 2050 ». Elle a précisé que « le développement de secteurs innovants, créateurs de richesses, d'emplois et d'inclusion sociale, les jeunes bénéficieront d'un accompagnement de qualité à travers le développement d'infrastructures d'entretien et de maintenance, ainsi que de formations dans les métiers du numérique et des énergies renouvelables », a fait savoir la directrice générale.

Madame Sinna Amadou Gaye a également indiqué que le projet permettra aux jeunes évoluant dans le secteur du transport par motos-taxis (trente bénéficiaires dont dix à Matam et vingt à Kaolack), d'accéder à des opportunités d'emplois verts tout en améliorant leurs conditions de travail grâce à une protection sociale renforcée, à l' acquisition de nouvelles compétences et à la structuration de leurs activités génératrices de revenus.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, une attention a été accordée à l'implication des femmes. Regroupées en Groupement d'Intérêt Economique, celles-ci assureront la gestion des bornes de recharges, au niveau de la centrale électrique, un espace dédié où elles mèneront également des activités marchandes notamment dans le domaine de la restauration.

Appelant à l'engagement responsable afin de faire de cette initiative, un véritable levier de réussite individuelle et collective, la directrice de l'ANPEJ a exhorté les bénéficiaires à faire un usage rigoureux des motos-taxis dans le strict respect des règles de sécurité routière et des engagements contractés.

Enfin, Mme Sinna Amadou Gaye a souligné que toutes les conditions sont réunies pour assurer le succès de cette initiative porteuse de perspectives prometteuses, grâce notamment à l'implication et à l'engagement de l'ensemble des acteurs concernés, incluant les institutions partenaires, les organisations de jeunesse, les bénéficiaires et l'écosystème entrepreneurial

Enfin, Madame Sinna Amadou Gaye a souligné que, toutes les conditions sont réunies pour assurer le succès de cette initiative porteuse de perspectives prometteuses, grâce, à l'implication et l'engagement de l'ensemble des acteurs incluant les institutions partenaires, les organisations de jeunesse, bénéficiaires et l'écosystème entrepreneurial.