Afrique de l'Ouest: Performance historique - Le port autonome de Dakar devient 1er port d'Afrique de l'Ouest

18 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par ND A Cissé

Le Port autonome de Dakar (PAD) devient premier (1er) port d'Afrique de l'Ouest et réalise une progression remarquable, passant de la 371e à la 108e place mondiale. Une performance historique pour le PAD qui a évolué de plus de 260 places, fruit d'une transformation profonde.

Une progression remarquable ; c'est ainsi que l'on peut qualifier la performance du Port autonome de Dakar (PAD), devenu 1er port d'Afrique de l'Ouest. Le PAD réalise un bond qualitatif, se hissant de la 371e à la 108e place mondiale des ports.

Une note qui nous est parvenu explique que cette avancée majeure est le fruit des réformes structurelles engagées, de la modernisation continue des infrastructures, de l'engagement des équipes, d'une vision stratégique tournée vers la compétitivité et l'excellence à travers le Plan de Repositionnement. La source relève que le Port Autonome de Dakar confirme ainsi son «rôle de hub maritime de référence, moteur du développement économique du Sénégal et de la sous-région».

Selon l'Indice de performance des ports à conteneurs (CPPI) 2024, publié par la Banque mondiale et S&P Global, le PAD s'était déjà distingué en occupant la première (1ère) place en Afrique subsaharienne et la troisième (3e) sur le continent, derrière Tanger Med (Maroc) et Port-Saïd (Égypte). En 2025, cette progression s'accélère : le port dakarois devance désormais ses concurrents ouest-africain, tels que ceux d'Abidjan (Côte d'Ivoire) et de Lagos (Nigeria), pour s'imposer comme leader régional. Au niveau mondial, ce saut de plus de 260 places illustre une transformation profonde.

