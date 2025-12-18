Sénégal: Grève dans le secteur de la santé - La F2S range le matériel médical les 18 et 19 décembre prochain

La Fédération des syndicats de la santé (F2S), qui regroupe le Sas, Sat-Santé, Syntras, Sutracol-Santé, Sdt-3S, Syncoas, Stc-Hpd, Sudtm, Sutms et Synteps, sera en grève générale sur toute l'étendue du territoire sénégalais les 18 et 19 décembre 2025. Ces acteurs de la santé, qui sont en mouvement depuis plusieurs mois, réclament le respect des accords déjà finalisés avec le gouvernement depuis 2023 ainsi que la reprise de négociation. Cette grève sera aussi sanctionnée par une marche, à Dakar, pour dénoncer leurs conditions de travail.

La Fédération des syndicats de la santé (F2S), en plus du dernier accord conclu au nom du gouvernement par le Premier ministre, Ousmane Sonko, avait au préalable signé des accords avec le ministère de la Santé respectivement le 10 mai 2022 et le 23 décembre 2023. Selon les camarades de Cheikh Seck qui ont décidé d'aller en grève, les 18 et 19 décembre courant, sur tout le territoire sénégalais, ces accords n'ont pas été respectés par le gouvernement.

Dans un communiqué daté du 16 décembre, les syndicalistes soulignent que, face à la situation du non-respect des accords et l'absence de négociations et discussions entre le gouvernement et les syndicats de la santé qui composent la F2S, ils ont alerté et saisi, par écrit, depuis plus de 5 mois, les autorités concernées par la question. Mais ces dernières n'ont apporté aucune réponse ni accusé réception. «Ce manque de respect notoire a conduit la F2S à déposer un préavis de grève, le 31 octobre 2025, conformément à la loi. Face à ce mutisme total, la F2S a décidé de suivre un plan d'actions marqué par la rétention d'information, la tenue d'assemblées générales et d'une tournée nationale», a renseigné le communiqué.

Pour jeudi prochain, en plus de deux jours sans soins, les grévistes vont battre le macadam à Dakar. La F2S aura à ces côtés l'Intersyndicale des travailleurs de l'administration. Des rendez-vous qui entrent dans le prolongement de leur assemblée générale tenue à Touba avec leurs camarades de Diourbel, et à Sédhiou avec ceux de Ziguinchor et Kolda, à la suite de la grève générale de 48h observée le jeudi 04 et le vendredi 05 décembre dernier.

Rappelons que la F2S demande des réponses «fiables» soient apportées aux questions essentielles relatives à l'équité dans le traitement salarial des agents, basée sur la hiérarchie, la fonction, la responsabilité ; la généralisation de l'indemnité de logement (personnel administratif, contractuels EPS et MSHP) ; le règlement définitif du retard dans le payement des salaires des contractuels ; la définition des critères d'allocation budgétaire et l'augmentation des subventions pour les hôpitaux ; la gestion des carrières surtout des assistants infirmiers, des préparateurs en pharmacie, des techniciens en laboratoire et prothésistes dentaires, des auxiliaires d'hygiènes ; la finalisation du processus de reclassement des infirmiers, sages-femmes d'État et techniciens supérieurs ; le recrutement spécial dans la fonction publique et l'arrêt de l'exploitation des diplômés du secteur ; le recrutement du personnel communautaire mais aussi la résorption du déficit en personnel estimé à plus 18 milles agents et la fin de la contractualisation.

Sur un autre registre, la F2S demande la révision des textes législatifs et réglementaires qui régissent la gestion de la santé, la mise en compétition des postes de Direction, le règlement définitif de la situation au niveau des Collectivités territoriales, la matérialisation des points contenus dans le Pacte de stabilité social et la signature du décret portant organisation et fonctionnement de l'ENDSS, entre autres.