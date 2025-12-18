A deux jours de leur départ pour la Coupe d'Afrique des nations Maroc 2025, les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal ont reçu hier, mercredi 17 décembre au Palais de la République, le drapeau national des mains du Chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye. Une cérémonie empreinte de solennité et de symbolisme républicain au cours de laquelle le chef de l'État a galvanisé les Lions en les appelant à faire preuve de solidarité exemplaire, de rester unis pour le même objectif qui est d'aller conquérir une deuxième étoile et ouvrir une nouvelle page de l'histoire du Sénégal.

Le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a sacrifié à la tradition en remettant hier, mercredi 17 décembre, le drapeau national aux Lions. Un rituel symbolique qui marque le départ de la sélection nationale pour la Coupe d'Afrique des nations qui s'ouvre dans moins de trois jours au Maroc. Au cours de cette cérémonie, le président Faye a délivré un discours tonifiant pour galvaniser l'équipe du Sénégal. « En vous confiant le drapeau national, la nation vous confie une mission sacrée de porter haut les couleurs du Sénégal, défendre l'honneur du peuple uni et créer une nouvelle page de notre épopée sportive. Le drapeau que je viens de vous remettre n'est pas un simple étendard. C'est le souffle de la nation, le symbole de notre dignité, de notre honneur, de notre unité. Il incarne le travail, la foi et la persévérance de millions de Sénégalaises et de Sénégalais qui croient en vous», a-t-il déclaré.

Dans cet élan, chef de l'État a donné en référence la campagne victorieuse de 2022 en invitant les Lions à faire preuve de la même solidarité et cohésion tout au long de cette compétition. «Faites preuve d'une solidarité exemplaire. Restez unis pour le même objectif. Jouez ensemble, combattez ensemble, souffrez ensemble pour en définitive triompher ensemble. Incarnez la discipline dans l'effort, la persévérance dans l'épreuve, la cohésion dans la difficulté. Faites corps avec le peuple qui vous porte et faites de cette carrière encore un autre moment de grandeur comme en 2022 », martèle-t-il. Le président de la République n'a pas manqué de saluer le travail accompli par le sélectionneur national Pape Thiaw et l'héritage d'une « génération dorée » qui, ont selon lui, conduit le Sénégal à se classer comme 19eme nation mondiale et deuxième en Afrique.

«Vous êtes héritiers d'une génération dorée. Vous êtes donc un homme de rigueur, de passion et de foi. Vous avez su redonner souffle et fraîcheur à cette équipe. Vous avez su allier discipline, rigueur et humilité pour maintenir notre équipe nationale à un niveau de performance élevé. Sous votre conduite, le Sénégal avance avec sérénité, dans le respect et résolument passionné dans la recherche de l'excellence. Le classement FIFA place aujourd'hui le Sénégal 19ème nation au monde et 2e nation en Afrique. Ses résultats ne relèvent pas d'un hasard. Ils sont le fruit d'une politique sportive ambitieuse, constante et structurée », a-t-il soutenu.

«Notre objectif est sans ambiguïté conquérir une deuxième étoile »

Il a ainsi réitéré l'engagement de l'État en faveur du sport, en assurant que l'Etat va trouver les moyens nécessaires pour accompagner. «L'État du Sénégal sera toujours à vos côtés avec les moyens nécessaires pour vous accompagner, vous soutenir et vous encourager sans relâche. Vous ne serez jamais seuls », se persuade t-il avant de fixer cet objectif qui ne doit souffrir d'aucune ambiguïté : Conquérir une deuxième étoile. «Vous portez les espoirs de toute une nation. Vous partez au Maroc à la quête d'un nouveau titre continental. Ayez en bandoulière la noblesse, la combativité et la foi qui font l'âme du Sénégal. Notre objectif est sans ambiguïté de conquérir une deuxième étoile et d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire du Sénégal au panthéon du football africain », lance t-il avant de rendre hommage aux supporters et aux journalistes.