Gabon: Le Chef de l'État reçoit les lettres de créance des ambassadeurs accrédités en République Gabonaise

18 Décembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par CP

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jour, conformément aux usages diplomatiques, les lettres de créance des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités auprès de la République Gabonaise.

Il s'agit de :

·Son Excellence, Issa Boro, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Burkina Faso près la République Gabonaise, avec résidence à Libreville ;

·Son Excellence Ando Yoshio, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon près la République Gabonaise, avec résidence à Libreville.

À cette occasion, le Chef de l'État a adressé ses chaleureuses félicitations aux deux diplomates pour la prise de leurs fonctions. Les échanges ont également porté sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération bilatérale et multilatérale entre la République Gabonaise et ces pays partenaires.

