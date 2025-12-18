Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a effectué ce lundi une visite au ministère de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités, où il a pris part à la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs.

À l'issue de cette cérémonie, le Chef de l'État s'est entretenu avec les agents dudit ministère. Cette rencontre lui a permis de s'imprégner du fonctionnement de l'administration, d'évaluer les réalités du quotidien des agents publics et d'échanger sur les défis liés à l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers.

Abordant les lenteurs persistantes constatées dans le traitement des situations administratives des citoyens, le Président de la République a exhorté l'ensemble des agents et responsables à davantage de responsabilité, de rigueur et de professionnalisme. Il a, à cet effet, instruit les responsables du ministère à accélérer le processus de digitalisation, levier essentiel de modernisation et d'efficacité de l'action administrative.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans le cadre de la transformation numérique de l'administration gabonaise, le Chef de l'État a rappelé avoir signé, en septembre dernier, l'ordonnance n°0006/PR/2025 portant réglementation de la digitalisation en République gabonaise. Cette ordonnance traduit la vision stratégique impulsée par le Président de la République visant à faire de la digitalisation un pilier central de la réforme de l'État.

À ce titre, le ministère de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités occupe un rôle déterminant dans la mise en œuvre opérationnelle de cette vision présidentielle, notamment à travers la modernisation de la gestion des carrières, la dématérialisation des procédures administratives, la fiabilisation des données des agents publics et le renforcement des compétences numériques.

La digitalisation de l'administration constitue un facteur majeur d'amélioration de la qualité des services publics. Elle permet de réduire les délais et les coûts de traitement grâce à l'automatisation des processus, de renforcer la transparence, de lutter efficacement contre les pratiques corruptives et de garantir la souveraineté numérique nationale, tout en favorisant l'émergence d'un écosystème technologique performant.

Au terme des échanges, le Président de la République a appelé les agents publics à faire preuve de discipline, d'abnégation, d'exemplarité, de célérité et de disponibilité, conditions indispensables à un fonctionnement optimal de l'administration gabonaise.

Enfin, le Chef de l'État a souligné que le changement de mentalité, le sens du devoir et la culture du patriotisme constituent des fondements essentiels pour la transformation durable de l'administration et le développement harmonieux de la Nation.