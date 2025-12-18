Congo-Brazzaville: Santé publique - Un guide national pour renforcer la pharmacovigilance

Le ministère de la Santé et de la Population a organisé les 15 et 16 décembre à Brazzaville, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), un atelier de validation du guide national des bonnes pratiques de vigilance liées aux médicaments et autres produits de santé, visant à renforcer la pharmacovigilance sur l'ensemble du territoire national.

Les participants ont, pendant les deux jours de travaux, réexaminé le guide avant de préciser les mécanismes de détection et de notification des effets indésirables liés aux médicaments et aux produits de santé. La pharmacovigilance est, en effet, une fonction réglementaire de contrôle des effets des médicaments à visée curative, précisément des antibiotiques après leur mise sur le marché. Le but étant de détecter, d'évaluer et de gérer d'éventuels effets indésirables au sein de la population.

Partenaire incontournable dans l'élaboration de cette politique, le Pnud espère que ce guide servira de support au ministère en charge de la Santé. « Nous formulons le vœu que ce guide puisse être un puissant support pour le ministère de la Santé, dans le cadre des alertes, mais aussi de la prise en charge des différents événements liés aux médicaments et aux produits de santé », a souhaité le conseiller technique principal santé au Pnud, Hugues Traoré, en remerciant les cadres du ministère de la Santé ayant travaillé à la finalisation et à la validation de ce document.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La directrice de la pharmacie et du médicament, Rosa Ata Ollessongo, a, quant à elle, rappelé que ce guide définit le cadre d'intervention des professionnels de santé, en mettant un accent sur le processus de notification des événements indésirables. Tous les professionnels de santé ont l'obligation de notifier les effets observés à l'aide de fiches dédiées, afin de permettre aux autorités sanitaires de déterminer la responsabilité du médicament et, si cela arrive, de prendre des mesures appropriées. « Il est important de surveiller ces éventuels effets indésirables pour qu'au niveau du ministère nous puissions prendre des mesures et peut-être suspendre l'importation de ces produits ou les arrêter. Ce guide permet d'encadrer toutes les actions de pharmacovigilance qui doivent être prises en lien avec les médicaments et les autres produits de santé », a-t-elle expliqué.

Le directeur général des soins et services de santé, Henri Germain Monabeka, a insisté sur l'importance d'étendre la pharmacovigilance aux structures sanitaires de base, aux hôpitaux généraux ainsi qu'au niveau communautaire. Il a averti que les médicaments, bien que bénéfiques, peuvent provoquer des effets secondaires nécessitant une surveillance rigoureuse. D'où la nécessité de vulgariser le guide validé auprès de l'ensemble des prescripteurs afin de renforcer la surveillance des effets indésirables des médicaments, au bénéfice des patients, des autorités sanitaires et des fabricants.

Il s'est, par ailleurs, félicité de l'appui des partenaires du système des Nations unies dont le Pnud dans l'élaboration de ce guide et a encouragé la direction de la pharmacie et du médicament qui travaille, depuis des années, dans le sens de l'amélioration de la prescription des médicaments dans le pays.

« Nous pensons, dans les jours à venir, faire de la vulgarisation pour que tous les prescripteurs soient détecteurs et faire une surveillance des événements qui peuvent apparaître lorsque l'on a pris un médicament, un antibiotique. Les médicaments ne sont pas nocifs, ils ont des effets secondaires qui doivent être détectés, notifiés, afin d'en améliorer l'utilisation et obtenir les effets que nous désirons réellement plutôt que des effets indésirables », a déclaré le directeur général des soins et services de santé.