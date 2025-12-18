Ile Maurice: Immersion en chambres froides où se conservent les produits de qualité

Au bout d'une allée bordée de camions réfrigérés, les portes de Fine Foods Marketing Ltd s'ouvrent sur un univers où le froid est roi et où la précision est une règle d'or. Cet après-midi-là, la presse est accueillie par le Chief Executive Officer (CEO), Mario Gébert, qui nous conduit au coeur de cette entreprise devenue, en deux décennies, l'un des maillons essentiels de l'approvisionnement alimentaire dans le pays.

Née d'un pari audacieux

Avant d'entrer dans les zones techniques, Mario Gébert retrace l'histoire de Fine Foods Marketing Ltd. Une histoire qui commence en 2003, lorsque la division réfrigérée d'un conglomérat - déficitaire depuis plus de dix ans - est sur le point de disparaître. Sur un coin de table, il élabore un plan de redressement. Le projet ne sera jamais mis en oeuvre. Pourtant, contre toute attente, la direction lui offre la possibilité de reprendre la division sous son nom. «Je n'avais pas les moyens mais j'avais la conviction», glisse-t-il, évoquant cette période charnière. C'est ainsi que Fine Foods Marketing Ltd voit le jour, avec une ambition simple : faire mieux, différemment et durablement.

Vingt-deux ans plus tard, l'entreprise affiche plus de 1 000 références - viandes, produits de la mer, légumes, produits laitiers, délicatesses pour gourmets - et approvisionne les hôtels, restaurants, supermarchés et boutiques traditionnelles. Sa flotte de camions frigorifiques sillonne quotidiennement l'île, assurant une chaîne de froid irréprochable.

Des couloirs aux chambres froides

La visite débute par les bureaux, baignés d'une lumière blanche et d'une activité maîtrisée. Puis, le parcours bascule dans un autre univers : celui des zones froides, où s'applique un protocole strict. Pulls thermiques, gants épais, bonnets, protections sanitaires... Chaque journaliste enfile les équipements nécessaires. Le contraste est immédiat : un souffle glacé s'échappe dès l'ouverture de la première chambre froide.

À l'intérieur, les températures chutent et vont jusqu'à -18 °C. Les palettes de viandes, poissons ou produits laitiers s'alignent en colonnes parfaitement ordonnées. Les employés, habitués à ces conditions extrêmes, veillent au respect des normes d'hygiène et de traçabilité. Dans cet environnement silencieux, seul le bourdonnement régulier des moteurs réfrigérants rappelle que chaque minute compte pour garantir la qualité des produits destinés aux consommateurs.

Une parenthèse gourmande

La visite se conclut par une dégustation où un chef cuisinier transforme les produits phares de Fine Foods en bouchées raffinées. Saveurs de la mer, viandes fondantes, produits gourmets... Les assiettes successives illustrent la diversité de l'offre et la volonté de l'entreprise de s'inscrire dans une logique qualitative.

Fine Foods Marketing Ltd se présente aujourd'hui comme une entreprise solide, façonnée par une stratégie maîtrisée, par des investissements dans la logistique et surtout par une équipe que le CEO ne cesse de valoriser. «Nous avons grandi en restant fidèles à notre métier : le frais, le surgelé, la qualité», résume Mario Gébert.

Dans les couloirs glacés de Riche-Terre, cette visite révèle une réalité simple : derrière chaque produit livré, il y a le travail patient et rigoureux d'une structure, qui a su transformer un pari risqué en réussite durable.