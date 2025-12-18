Ile Maurice: Turkish Airlines - Dix ans de vols et plus d'un million de passagers transportés

Turkish Airlines a célébré, le lundi 15 décembre, dix ans de présence à Maurice lors d'une cérémonie de prestige organisée à l'hôtel InterContinental de Balaclava.

Dès 18 heures, les invités ont commencé à arriver sur le tapis rouge spécialement déroulé pour l'occasion, accueillis par Ahmet Tursun, directeur régional de Turkish Airlines pour l'océan Indien. Musiciens, jeux de lumières, paillettes et ambiance de gala ont plongé les convives dans l'univers élégant et raffiné de la compagnie aérienne turque.

La soirée a rassemblé plusieurs personnalités politiques et institutionnelles, dont Patrick Assirvaden, ministre de l'Énergie et des services publics, Michaël Sik Yuen, ministre du Commerce et de la protection des consommateurs, Shakeel Mohamed, ministre des Terres et du logement, ainsi que Sydney Pierre, junior minister au Tourisme, soulignant l'importance stratégique de Turkish Airlines pour la connectivité et le développement touristique de Maurice.

Dans son allocution, Ahmet Tursun est revenu sur le parcours de la compagnie depuis son arrivée sur l'île. «Il y a dix ans, le 15 décembre, les moteurs de Turkish Airlines ont commencé à tourner pour Maurice, la perle de l'océan Indien. Ce qui a commencé par quelques vols par semaine est devenu aujourd'hui un service quotidien, reliant Maurice à plus de 300 destinations à travers le monde», a-t-il rappelé, en précisant que plus d'un million de passagers ont été transportés sur cette route au cours de la dernière décennie.

Prenant la parole à son tour, Sydney Pierre a mis en avant le rôle central de Turkish Airlines dans la stratégie de développement et de diversification du tourisme mauricien. «C'est un moment important à la fois pour Turkish Airlines et pour Maurice. Turkish Airlines est aujourd'hui l'une des plus grandes compagnies aériennes au monde, avec la connectivité directe vers le plus grand nombre de villes. Pour Maurice, c'est un partenaire stratégique, car il nous aide dans notre politique de diversification des marchés touristiques.»

Le junior minister a également rappelé que, tout en maintenant une croissance sur les marchés traditionnels comme la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, Maurice enregistre des progrès significatifs sur de nouveaux marchés. «Nous observons aussi une progression en Europe de l'Est, un marché où Turkish Airlines est particulièrement forte. C'est pourquoi cette compagnie représente un partenaire idéal pour accompagner notre stratégie touristique.»

Insistant sur la qualité du produit proposé par la compagnie, Sydney Pierre a conclu : «Turkish Airlines est une compagnie haut de gamme, avec une qualité de service constante. Pour la destination Maurice et pour le pays, c'est un privilège d'avoir un partenaire de ce niveau. En dix ans, nous sommes passés de deux ou trois vols par semaine à un vol quotidien, et nous avons aujourd'hui l'appétit pour encore plus de rotations, dans le respect de l'équilibre avec les autres compagnies, y compris notre compagnie nationale.»

La célébration s'est poursuivie autour d'un dîner de gala, dans une salle habillée de rouge et de blanc, couleurs emblématiques de Turkish Airlines. La soirée s'est conclue par le découpage d'un gâteau d'anniversaire aux couleurs de la compagnie, suivi d'un feu d'artifice, venant sceller une décennie de partenariat et d'ambitions partagées entre Turkish Airlines et Maurice.