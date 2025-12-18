Congo-Kinshasa: Ituri - Déplacés et FARDC saluent l'action des Casques bleus népalais pour la protection des civils

communiqué de presse

La base militaire de Fataki, située à près de 90 kilomètres au nord de Bunia, a récemment accueilli une cérémonie de remise des médailles des Nations Unies en l'honneur des Casques bleus népalais de la MONUSCO. Cette distinction, attribuée après une année de service, reconnaît leur engagement en faveur de la paix et de la protection des civils dans une zone durablement affectée par l'insécurité.

À cette occasion, 576 soldats de la paix ont été distingués, dont la docteure Dipsana Bista, qui a indiqué que le contingent népalais avait assuré plus de 627 évacuations médicales depuis le début de l'année, au profit de civils et de militaires blessés.

« Nous sommes fiers d'avoir pu sauver des vies et d'apporter une assistance médicale d'urgence aux blessés des communautés. Nous avons porté secours à des personnes touchées par les violences, en stabilisant leur état de santé avant d'assurer leur évacuation depuis Djaiba, Lodha et Fataki vers Bunia, qu'il s'agisse de civils ou de militaires des FARDC blessés au front », a-t-elle expliqué, soulignant également la fierté du contingent de servir au sein de la MONUSCO et de représenter le Népal.

Un appui salué par les autorités et les déplacés

Les autorités locales, les Forces armées de la République démocratique du Congo et les déplacés internes ont unanimement salué l'action du contingent népalais. Le général Antoine David Mushimba, commandant de la 32e région militaire, a mis en avant l'impact de cette présence sur la situation sécuritaire dans la zone.

« Sans ce contingent, il y aurait eu de nombreuses pertes humaines et d'importants dégâts, notamment dans les sites de déplacés et le long de la Route nationale numéro 27. Leur action a bénéficié non seulement aux déplacés, mais aussi aux populations de Fataki, tant sur le plan opérationnel qu'économique. Ils ont joué un rôle majeur dans la protection des civils. La population devrait reconnaître l'apport de la MONUSCO et se réjouir de sa présence ici. Personnellement, je dois la vie à la MONUSCO », a-t-il déclaré.

Des actions opérationnelles en appui à la protection des civils

Déployés à Bunia, Fataki, Jina et récemment à Amee, les Casques bleus népalais contribuent à l'amélioration de la sécurité à travers des patrouilles régulières, des opérations de protection et des projets à impact rapide. Ces initiatives comprennent la construction de ponts, la réhabilitation de routes et l'installation d'éclairage public dans les sites de déplacés, favorisant la reprise progressive des activités économiques et scolaires dans plusieurs localités.

Le président du site de déplacés de Lodha, Safari Malo, a également témoigné de l'impact de cette présence sécuritaire.

« Ils ne nous ont jamais abandonnés. Les militaires népalais interviennent chaque fois que le site de Lodha est attaqué, bien que nous soyons situés à environ quatre kilomètres de leur base. Leur présence nous rassure. L'installation de l'éclairage dans le site a contribué à réduire les attaques des miliciens », a-t-il affirmé.

En une année, le contingent népalais a mis en œuvre quatre projets communautaires, bénéficiant à plus de 25 000 personnes, et facilité des dialogues intercommunautaires visant à apaiser les tensions locales. Son engagement humanitaire s'est également traduit par des campagnes médicales gratuites et par l'escorte d'élèves finalistes lors des examens officiels.

L'événement s'est tenu le mercredi 17 décembre 2025 en présence du chef de bureau de la MONUSCO à Bunia, Josiah Obat, du commandant du Secteur Nord de la Force, le général Saif, et du commandant de la 32e région militaire des FARDC. Il s'est achevé par des prestations culturelles népalaises, symbolisant la fraternité et la solidarité entre les peuples.