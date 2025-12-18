Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Beni adopte son premier Plan local de sécurité avec l'appui de la MONUSCO

communiqué de presse

Le territoire de Beni a franchi une étape importante dans le renforcement de sa gouvernance sécuritaire avec l'adoption de son tout premier Plan local de sécurité (PLS). Ce document stratégique a été validé à l'issue d'un atelier de trois jours organisé du 9 au 11 décembre 2025, avec l'appui de la Section des affaires civiles de la MONUSCO à Beni. Il vise à améliorer la protection des civils et à renforcer la coordination des actions sécuritaires dans une zone confrontée à des défis persistants.

Un processus inclusif et participatif

Réunis pendant trois jours, 75 acteurs locaux ont contribué à la validation du plan, parmi lesquels les bourgmestres des cinq communes d'Oicha, Mangina, Kyondo, Bulongo et Lume, des chefs de chefferies et de secteurs, des représentants de l'Agence nationale de renseignements (ANR), ainsi que des membres de la société civile. Les échanges ont porté sur les principes de la gouvernance sécuritaire, le rôle des Comités locaux de sécurité (CLS) et des Comités locaux de sécurité de proximité (CLSP), l'actualisation des menaces et l'identification de stratégies adaptées au contexte local.

Supervisé par les inspecteurs de l'administration territoriale du Nord-Kivu, le PLS validé servira désormais de référence pour l'élaboration et la mise en oeuvre du Plan local de développement (PLD) du territoire. D'une durée de trois ans, il constitue un cadre d'orientation pour la réponse aux enjeux sécuritaires identifiés.

Renforcer les capacités locales

En marge de l'atelier, une formation spécifique a été dispensée aux secrétaires des CLS sur la rédaction de rapports, afin d'améliorer la qualité des informations transmises aux autorités compétentes et de faciliter une prise de décision fondée sur des données fiables. « La qualité des rapports est essentielle pour permettre des réponses appropriées », ont rappelé les organisateurs.

À l'ouverture des travaux, Adam Salami, Coordonnateur de la Section des affaires civiles de la MONUSCO à Beni, a souligné l'importance de l'implication collective : « Tous les acteurs locaux sont appelés à s'investir, individuellement et collectivement, aux côtés de l'État, pour améliorer la sécurité dans le territoire de Beni et renforcer la protection des civils. »

Un outil inédit pour le territoire de Beni

Premier document de ce type élaboré pour le territoire de Beni, le Plan local de sécurité identifie huit problématiques majeures, notamment l'activisme persistant des ADF, les conflits fonciers, la dégradation des infrastructures routières, les vols à main armée et d'autres formes de criminalité.

« Ce Plan local de sécurité constitue une feuille de route qui définit les actions à entreprendre sur une période de trois ans afin d'améliorer la situation sécuritaire dans la zone », précise Adam Salami.

Les autorités territoriales, dont le colonel Marcel Kalonji Shalunga, Administrateur assistant du territoire de Beni, ont salué l'appui de la MONUSCO au gouvernement congolais et exprimé leur engagement à assurer une appropriation effective de ce plan.