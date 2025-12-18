Sénégal: Traitement du cancer du sein - L'Hôpital militaire de Ouakam introduit la biopsie par immunofluorescence

Dans la lutte contre le cancer du sein, l'Hôpital militaire de Ouakam vient de réaliser la première biopsie du ganglion sentinelle par immunofluorescence en Afrique de l'Ouest. Cette avancée, rendue possible par un don privé, devrait bénéficier à des centaines de patientes chaque année.

« L'unité de sénologie de l'Hôpital militaire de Ouakam (Hmo) a franchi, le 10 décembre dernier, une étape médicale et symbolique majeure.

Pour la première fois en Afrique de l'Ouest, une biopsie du ganglion sentinelle par immunofluorescence a été réalisée. Cette technique de pointe, essentielle au traitement du cancer du sein, a été rendue possible grâce à un don de la Fondation Mouhamad Rassoul Dieng, qui a doté l'établissement d'un équipement d'une valeur de 82,7 millions de FCFA. » « Notre mission est d'apporter des améliorations concrètes et durables aux soins de santé pour la population sénégalaise », a déclaré Mouhamad Rassoul Dieng. « Nous sommes fiers d'introduire cette nouvelle technologie en Afrique de l'Ouest pour la première fois et permettre à des milliers de femmes de bénéficier de traitements plus efficaces et plus confortables », a ajouté M. Dieng.

Contrairement aux biopsies traditionnelles, souvent invasives, cette nouvelle méthode permet de visualiser avec une grande précision les premières cellules cancéreuses qui migrent vers le ganglion lymphatique dit « sentinelle ». Elle offre aux médecins la possibilité d'un diagnostic plus précoce et d'un traitement mieux ciblé, notamment dans les cas où une mastectomie pourrait être évitée ou mieux planifiée. Moins invasive, cette procédure réduit les risques médicaux et améliore nettement le confort des patientes, pendant comme après l'intervention.

Plus qu'un simple don, ce partenariat avec la Fondation Mrd inclut la maintenance de l'appareil sur dix ans. Cet investissement durable permettra de traiter un flux constant de 500 patientes par an. Un engagement qui s'inscrit dans la durée et vise à renforcer les capacités sanitaires du Sénégal. Cette initiative place le pays, et plus largement la sous-région, sur la carte des innovations oncologiques. Elle offre un espoir tangible aux femmes souffrant du cancer du sein dont l'incidence ne cesse de croître sur le continent.