Sénégal: Hôpital Dalal Jamm - Une deuxième greffe de moelle osseuse réussie

18 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par E. Massiga Faye

C'est une fierté nationale. L'Unité de greffe de moelle osseuse du Centre hospitalier national Dalal Jamm vient d'accomplir une deuxième greffe réussie. L'hôpital confirme ainsi son statut de pôle d'excellence en matière de soins spécialisés.

Après le succès éclatant du tout premier patient greffé en milieu d'année 2025, informe l'établissement sanitaire, cette nouvelle intervention a été réalisée entièrement sur place par une équipe 100 % sénégalaise, sans aucune assistance étrangère. Cette prouesse est signée par une équipe médicale exclusivement féminine dirigée par le Professeur Fatou Samba Diago Ndiaye, cheffe du Service d'Hématologie clinique.

Elle est accompagnée du Professeur Seynabou Fall et du Docteur Lolita, toutes deux déjà impliquées dans la première greffe réussie.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.