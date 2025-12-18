Sénégal: Hôpital Dalal Jamm - Une deuxième greffe de moelle osseuse réussie

C'est une fierté nationale. L'Unité de greffe de moelle osseuse du Centre hospitalier national Dalal Jamm vient d'accomplir une deuxième greffe réussie. L'hôpital confirme ainsi son statut de pôle d'excellence en matière de soins spécialisés.

Après le succès éclatant du tout premier patient greffé en milieu d'année 2025, informe l'établissement sanitaire, cette nouvelle intervention a été réalisée entièrement sur place par une équipe 100 % sénégalaise, sans aucune assistance étrangère. Cette prouesse est signée par une équipe médicale exclusivement féminine dirigée par le Professeur Fatou Samba Diago Ndiaye, cheffe du Service d'Hématologie clinique.

Elle est accompagnée du Professeur Seynabou Fall et du Docteur Lolita, toutes deux déjà impliquées dans la première greffe réussie.