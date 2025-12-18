Afrique: CAN 2025 - Dernier galop pour les Lions ce jeudi avant l'envol vers le Maroc

Après avoir reçu le drapeau national des mains du chef de l'État ce mercredi, les Lions s'apprêtent à communier une dernière fois avec leur public. Une séance d'entraînement ouverte est prévue ce jeudi au stade Léopold Sédar Senghor, à la veille de leur départ pour le Royaume Chérifien.

L'ambiance monte d'un cran autour de la tanière. La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé, via un communiqué officiel, la tenue d'une séance d'entraînement ouverte au public ce jeudi 18 décembre. Le rendez-vous est fixé à 17h30 sur la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor. Cette séance permettra aux supporters de venir encourager leurs héros avant le grand saut vers la compétition. Pour garantir le bon déroulement de l'événement, la Fédération précise que des mesures organisationnelles et sécuritaires strictes ont été prises afin de permettre aux joueurs de travailler dans la sérénité tout en accueillant les fans dans les meilleures conditions. À l'issue de cet entraînement, deux joueurs seront mis à la disposition des médias pour des interviews encadrées.

À la quête d'une deuxième étoile

Le programme des hommes de Pape Thiaw est particulièrement chargé et ne laisse place à aucun répit. Ce mercredi après-midi, les Lions ont d'abord sacrifié à la traditionnelle et solennelle cérémonie de remise du drapeau par le Président de la République, un moment fort symbolisant le soutien de toute une nation. Dès le lendemain de leur communion avec le public, soit le vendredi 19 décembre, la délégation s'envolera officiellement pour le Maroc afin de finaliser sa préparation.

Une fois sur place, le Sénégal entrera rapidement dans le vif du sujet avec une phase de poules qui s'annonce décisive.

Les Lions feront leur entrée en lice le 23 décembre face au Botswana, avant le choc de la poule D contre la RD Congo le 27 décembre pour leur deuxième sortie. Enfin, les coéquipiers de Sadio Mané termineront cette première étape le 30 décembre par un duel face au Bénin. L'objectif est de bien négocier ces trois virages pour s'ouvrir les portes des phases finales et envisager le graal.