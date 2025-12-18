Le District autonome des Savanes entend reprendre la main sur la problématique de l'orpaillage illégal tout en valorisant son important potentiel touristique. Cet engagement fort s'est matérialisé à travers le lancement officiel de deux ateliers majeurs, le 16 décembre 2025, à Korhogo.

Intitulés respectivement « Étude pour la restauration des sites d'orpaillage illégal » et « Étude des atouts touristiques et culturels pour le développement de l'économie du tourisme », ces ateliers s'inscrivent dans une dynamique de développement durable et de transformation structurelle de cette partie septentrionale de la Côte d'Ivoire.

Pour conduire ces missions jugées stratégiques, deux cabinets spécialisés, Delano Multi Services et le Cabinet CF-CA Formation, ont été mandatés. Selon le premier vice-gouverneur du District autonome des Savanes, Soro Kayaha Jérôme, ces études constituent une étape déterminante dans la maîtrise des activités minières artisanales et dans la mise en lumière des atouts remarquables du territoire.

S'exprimant au nom du gouverneur du District, le Général Issa Coulibaly Karna, le préfet hors grade à la retraite a salué la qualité des échanges et la pertinence des contributions issues des travaux. Il a insisté sur la nécessité d'une approche inclusive dans la lutte contre l'orpaillage illégal. « L'orpaillage ne peut être efficacement encadré que si tous les acteurs sont associés dans un esprit de concertation permanente et dans le strict respect des lois de la République », a-t-il souligné.

Pour M. Soro, la préservation des ressources naturelles constitue un impératif à la fois environnemental, social et sécuritaire. Elle contribue à protéger les populations, à restaurer les écosystèmes dégradés et à garantir un développement harmonieux du territoire. Les recommandations formulées au cours de l'atelier ouvrent ainsi des perspectives solides, notamment en matière de régulation, de sensibilisation, d'implication des communautés locales et de promotion d'alternatives économiques durables.

Abordant le volet de l'économie touristique, le premier vice-gouverneur a relevé que le deuxième atelier a mis en exergue la richesse du patrimoine culturel, la diversité ethnique, les sites naturels, l'histoire et l'hospitalité légendaire des populations des régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo. Les échanges ont permis d'identifier des actions prioritaires visant à structurer une offre touristique compétitive, à travers l'amélioration des infrastructures, la valorisation des sites, le renforcement des capacités des acteurs, la promotion digitale et le développement de partenariats avec le secteur privé.

Les travaux ont bénéficié de l'expertise de Koffi Yobouet Stéphane Kouassi, maître de conférences, géographe et spécialiste des ressources naturelles et de la restauration des sites miniers dans le contexte légal ivoirien, qui a animé les communications techniques en lien avec les deux thématiques.

Il convient de souligner que ces ateliers se sont déroulés en présence du corps préfectoral, des représentants des Conseils régionaux et des mairies, des directeurs régionaux, des chefs traditionnels et guides religieux, ainsi que des partenaires techniques et financiers et des équipes techniques du District autonome des Savanes, traduisant ainsi une forte mobilisation autour des enjeux de développement du territoire.