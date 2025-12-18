Cote d'Ivoire: Mesure d'audience - La HACA met fin à son contrat avec Kantar TNS-MB

18 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Didier Assoumou

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) a annoncé, dans un communiqué daté du 17 décembre 2025, la cessation du contrat de prestation de services qui la liait à la société Kantar TNS-MB, chargée de la conception, de la mise en oeuvre et de l'exploitation du dispositif national de mesure d'audience des médias audiovisuels en Côte d'Ivoire.

Selon l'institution de régulation, cette décision s'inscrit dans le cadre de la gestion et de l'organisation des dispositifs de référence placés sous sa responsabilité, conformément à ses missions légales d'encadrement et de régulation du secteur audiovisuel. Dans son communiqué, la HACA souligne que toutes les dispositions nécessaires sont mises en oeuvre afin d'assurer la continuité, la cohérence et la crédibilité du dispositif national de mesure d'audience, en veillant au respect des standards méthodologiques, éthiques et réglementaires.

L'autorité de régulation affirme rester pleinement engagée aux côtés des acteurs du secteur audiovisuel et publicitaire, notamment les éditeurs TV et radio, les annonceurs, les agences de communication et les régies publicitaires. Ceux-ci seront informés, « en temps utile », des évolutions à venir concernant l'organisation future de la mesure d'audience dans le pays.

Pour rappel, la HACA avait signé, le 7 mars 2025, une convention de partenariat de trois ans avec Kantar TNS-MB, spécialiste international de la mesure d'audience, ainsi qu'avec le Groupement d'Intérêt Économique des Éditeurs (GIE).

Ce partenariat visait à doter les chaînes de télévision nationales d'outils fiables et précis pour mesurer leurs audiences, un enjeu stratégique pour le développement et la compétitivité du paysage audiovisuel ivoirien.

