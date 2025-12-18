Congo-Kinshasa: Fêtes de fin d'année - Baisse des prix des produits dans les supermarchés de Kinshasa

17 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La baisse des prix des produits est observée dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. Un reporter de Radio Okapi a fait ce constat à l'issue d'une ronde effectuée mardi 16 décembre dans la capitale congolaise.

Par exemple, le prix d'un kilo de pommes est passé de 9 500 à 7 500 francs congolais sur certains sites, tandis qu'un carton de jus de fruits purs se négocie actuellement à 10 000 FC au lieu de 11 500 FC.

A Radio Okapi, un parent a exprimé sa satisfaction face à cette réduction qui lui permet de réaliser des économies : « Pour nous, les parents, cette réduction est un acte louable. Dans le contexte actuel, chaque geste compte ».

Les rayons des boissons et des jouets sont également bien fournis dans ces magasins. Des paniers cadeaux regroupant différents articles, tels que du vin et du chocolat, sont proposés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Si l'ambiance générale reste encore discrète, certains signes commencent néanmoins à se manifester, notamment dans les supermarchés et quelques maisons commerciales. Des sapins et des objets de décoration multicolores sont installés de manière à être visibles dès l'entrée. Plusieurs articles sont également proposés à des prix promotionnels.

Les sapins de Noël et les objets décoratifs multicolores, guirlandes, boules, étoiles lumineuses, vêtements de Noël sont disposés de façon à attirer l'attention des visiteurs. Il y en a pour tous les prix et toutes les tailles.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.