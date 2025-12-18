Congo-Kinshasa: Secteur minier - Le Gouvernement se dote d'une feuille de route de respect des droits humains

17 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Gouvernement congolais se dote désormais d'une feuille de route pragmatique, réaliste et mesurable qui guidera ses actions dans le secteur minier en 2026.

Ce document est issu de la retraite organisée du 15 au 17 décembre à Kinshasa sur l'élaboration des stratégies opérationnelles du Plan national des Principes volontaires. Le ministre des Droits humains est d'avis que les résultats de ces travaux constituent une base solide pour orienter les actions du gouvernement dans le domaine extractif du pays.

Samuel Mbemba précise que ces recommandations constituent désormais une base solide et un repère incontournable pour orienter les actions les plus essentielles dans la mise en oeuvre du Plan national des Principes volontaires.

Il souhaite que les stratégies opérationnelles élaborées ensemble ne soient pas de simples documents administratifs pour embellir les armoires mais plutôt une feuille de route pragmatique, réaliste et mesurable qui guidera les pas du gouvernement en 2026. Samuel Mbemba exprime son engagement personnel, au nom du ministère des Droits humains, à ce que les stratégies opérationnelles élaborées ne restent pas lettre morte ».

Pour sa part, le ministre des Mines, Louis Watum a promis de faire appliquer les résolutions de cet atelier dans toutes les entreprises extractives pour promouvoir et protéger les droits humains.

A travers cette initiative, le Gouvernement congolais a voulu favoriser une exploitation minière exempte de violations des droits humains, respectueuse de l'environnement et bénéfique aux communautés locales.

