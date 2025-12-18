Congo-Kinshasa: Fêtes de fin d'année - La PNC insiste sur le respect des droits humains et des libertés fondamentales

17 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Inspecteur général de la Police nationale congolaise, Patience Mushid Yav, exhorte ses compagnons d'armes au respect des droits humains et des libertés fondamentales pendant cette période des fêtes de fin d'année 2025.Il a réitéré cet appel au cours d'une causerie morale tenue mardi 16 décembre dans la commune de la Gombe :

« Pendant ce déploiement, vous veillerez à ce que les droits humains et les libertés fondamentales soient respectés par les policiers. Les personnes arrêtées pour des infractions de droit commun méritent d'être assistées par leurs avocats ou par les membres de leurs familles. Vous devez combattre les tracasseries qui se font avec les bus communément appelés Kabasele ».

Le général Patience Mushid Yav a lancé une mise en garde contre les policiers véreux qui s'illustreraient par de mauvais agissements sur la route. Pour mieux accomplir leurs missions de terrain, les antennes de l'Inspection générale de la PNC à Kinshasa, au Kongo Central et au Kasaï Oriental ont chacune été dotées d'une Jeep, en plus de quatre autres attribuées à l'Administration centrale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au cours de cette parade, l'Inspecteur général de la PNC s'est réjoui de l'élargissement du charroi automobile de son administration. « A notre arrivée, cette unité ne disposait pas de charroi automobile. Avec les moyens du gouvernement, nous avons acheté huit Jeeps Land Cruiser flambant neuves », a-t-il souligné.

Outre la dotation d'une dizaine de Jeeps au total, l'IG PNC Mushid Yav a relevé, en guise de bilan, l'amélioration des conditions de travail du personnel, qu'il a instruit d'être davantage efficace pour le rayonnement de cet instrument de contrôle des actions de la PNC.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.