Congo-Kinshasa: Fêtes de fin d'année - La PNC insiste sur le respect des droits humains et des libertés fondamentales

L'Inspecteur général de la Police nationale congolaise, Patience Mushid Yav, exhorte ses compagnons d'armes au respect des droits humains et des libertés fondamentales pendant cette période des fêtes de fin d'année 2025.Il a réitéré cet appel au cours d'une causerie morale tenue mardi 16 décembre dans la commune de la Gombe :

« Pendant ce déploiement, vous veillerez à ce que les droits humains et les libertés fondamentales soient respectés par les policiers. Les personnes arrêtées pour des infractions de droit commun méritent d'être assistées par leurs avocats ou par les membres de leurs familles. Vous devez combattre les tracasseries qui se font avec les bus communément appelés Kabasele ».

Le général Patience Mushid Yav a lancé une mise en garde contre les policiers véreux qui s'illustreraient par de mauvais agissements sur la route. Pour mieux accomplir leurs missions de terrain, les antennes de l'Inspection générale de la PNC à Kinshasa, au Kongo Central et au Kasaï Oriental ont chacune été dotées d'une Jeep, en plus de quatre autres attribuées à l'Administration centrale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au cours de cette parade, l'Inspecteur général de la PNC s'est réjoui de l'élargissement du charroi automobile de son administration. « A notre arrivée, cette unité ne disposait pas de charroi automobile. Avec les moyens du gouvernement, nous avons acheté huit Jeeps Land Cruiser flambant neuves », a-t-il souligné.

Outre la dotation d'une dizaine de Jeeps au total, l'IG PNC Mushid Yav a relevé, en guise de bilan, l'amélioration des conditions de travail du personnel, qu'il a instruit d'être davantage efficace pour le rayonnement de cet instrument de contrôle des actions de la PNC.