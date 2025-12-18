Congo-Kinshasa: L'ACGT satisfaite de l'avancement des travaux de la route Tshikapa-Kamako

L'Agence congolaise des grands travaux (ACGT) exprime sa satisfaction quant à l'avancement des travaux de la route Tshikapa-Kamako, dans la province du Kasaï.

Une délégation de cet établissement public a effectué, mardi 16 décembre, une visite d'inspection de ces travaux, accompagnée de quelques députés provinciaux du Kasaï. À l'issue de cette visite, les deux parties ont recommandé que tout soit mis en œuvre pour entamer le revêtement de ce tronçon routier.

Outre cet axe routier, la délégation mixte a également inspecté les travaux de l'aéroport de Tshikapa. Les techniciens de l'ACGT et les élus ont plaidé pour une réouverture rapide de cette infrastructure.

Confiés à l'entreprise congolaise Horizon, ces travaux, dont la phase préparatoire s'achèvera dans quelques jours avec l'acheminement complet des engins sur site, devraient démarrer sous peu.

La mission a ainsi évalué l'installation du chantier de l'entreprise Horizon et identifié plusieurs contraintes, notamment l'apparition de nombreuses têtes d'érosion ayant conduit à la fermeture de la piste. La lutte contre ces érosions constituera d'ailleurs le point de départ du projet, selon les élus présents lors de cette descente.

Des recommandations ont été formulées afin de renforcer la coordination entre les différents acteurs et d'assurer un suivi rigoureux des engagements pris.

Les délégués de l'ACGT et les députés ont souligné l'importance stratégique de ces infrastructures pour le désenclavement et le développement économique de la province du Kasaï.

Poursuivant leur mission, la délégation s'est également rendue sur l'axe routier Tshikapa-Kamonia. Des échanges ont eu lieu avec les responsables de l'entreprise Toha Investment afin de dégager des solutions concrètes susceptibles d'accélérer le rythme des travaux.