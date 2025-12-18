Congo-Kinshasa: Plus de 100 patients attendus à la campagne de réparation gratuite des fentes labiopalatines à Kindu

Plus de cent personnes sont attendues à la campagne de réparation gratuite des fentes labiopalatines, communément appelées « bec de lièvre », lancée mardi 16 décembre dans la ville de Kindu (Maniema).

Cette activité est organisée par l'Hôpital provincial en partenariat avec le centre médicochirurgical Kitumaini. Déjà, une vingtaine d'enfants présentant cette malformation ont été enregistrés à l'hôpital provincial pour bénéficier de cette prise en charge.

Un appel pressant est lancé à tous les parents dont les enfants sont concernés afin de se rendre à l'hôpital général de Kindu pour profiter de ces soins gratuits. Accompagnés de leurs parents et de certains membres de leurs familles, ces enfants porteurs de cette malformation sont pris en charge sans frais.

Un parent dont l'enfant a été opéré exprime sa reconnaissance : « Depuis la naissance de mon enfant, j'étais mal à l'aise, mais je le vois aujourd'hui bien réparé. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai rien payé, même pas 50 francs. Je dis grand merci, que Dieu bénisse le docteur Florent. »

De son côté, Michel Onyombe, dont l'enfant est en attente d'opération, peine à contenir sa joie : « Je suis heureux parce qu'on va opérer mon enfant gratuitement. Il vit avec cette malformation depuis trois ans ».

Le chirurgien Dr Florent Abeli a précisé que les enfants viennent de partout : « Pour cette campagne, nous attendons au moins 100 malades. Mais nous sommes là pour soigner tous les enfants qui présentent des malformations au niveau des lèvres, les fentes labiopalatines, et cela grâce à notre partenaire Smiletrain. Selon les organisateurs, ces interventions, réalisées au bloc opératoire moderne de Kindu, vont durer une semaine.