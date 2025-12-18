Congo-Kinshasa: La Fondation LONA octroie 300 bourses aux étudiantes de l'ISAM

17 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Fondation LONA, sous l'impulsion de sa présidente Madame Denise Nyakeru Tshisekedi accorde 300 bourses d'études aux étudiantes de l'Institut Supérieur des Arts et Métiers de Kinshasa, ISAM.

L'annonce initiale de cette aide financière a été faite par la Première Dame lors de la cérémonie d'inauguration du Grand Atelier de couture Industriel qui porte son nom au sein de cet établissement.

Plus de 2300 étudiantes candidates à la bourse ont été soumis le dimanche 14 décembre dernier à un concours organisé par la Fondation LONA, en étroite collaboration avec la Direction Générale de l'ISAM. L'objectif de ce test est de sélectionner les 300 meilleures lauréates qui vont bénéficier de cette assistance sur base du mérite académique.

Les étudiantes de première année ainsi que les sourds-muets sont les bénéficiaires prioritaires de cette bouse d'études, selon le Coordonnateur de la Fondation LONA. A travers cette initiative, LONA réaffirme son engagement d'investir dans l'éducation de futures créatrices, techniciennes et leaders.

