Congo-Kinshasa: Photographie au pays - Défis, innovation et opportunités

17 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'année 2025 qui va bientôt s'achever marque le centenaire de la photographie congolaise. L'occasion de commémorer un siècle de pratique artistique, mais surtout la reprise de contrôle sur l'image nationale par les Congolais eux-mêmes.

Selon les experts, la photographie documente les réalités sociales, les conflits, les traditions, elle crée un lien entre générations et résiste à l'oubli. Cependant, l'avènement des smartphones menace les studios traditionnels et la fréquentation des laboratoires. Comment protéger le métier de la photographie ? Face à la saturation des images, comment passer du statut d'un simple cliché à celui d'une œuvre d'art et de mémoire

