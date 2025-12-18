Congo-Kinshasa: La ville étouffe à la suite de l'urbanisation anarchique

Mégalopole d'environ 17 à 18 millions d'habitants, Kinshasa fait face à une crise d'urbanisation sans précèdent. Démographie galopante, embouteillages chroniques, occupation anarchique de l'espace, insalubrité, morcellement des parcelles, construction dans des zones inadaptées, inondations, etc.

Autant de problèmes qui plongent la capitale dans un chaos indescriptible. L'étalement désordonné et incontrôlé de la ville est à la base des érosions du sol et des inondations qui endeuillent des familles.

Pour les experts, le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération kinoise (Sosak) élaboré en 2014 n'est pas pris en compte dans l'organisation spatiale de la ville. Quelles solutions appliquer pour sortir Kinshasa de l'étouffement, du chaos urbain ?