Congo-Kinshasa: Projet Rocades - Au moins 65 personnes payées à la 3e vague d'indemnisation

Environ soixante-cinq personnes impactées par le projet des Rocades ont reçu, mercredi 17 décembre 2025, leurs paiements auprès de la Commission interministérielle d'indemnisation.

Ce paiement s'inscrit dans le cadre de la troisième vague d'indemnisation lancée à Kinshasa. Au bureau de la commission, sous la présidence de son coordonnateur, Georges Koshi Gimeya, chaque requérant s'est présenté avec le titre de propriété qu'il a remis à la commission en échange de l'ordre de paiement.

Et après, ils ont présenté le procès-verbal signé par les deux parties lors des négociations. Pour les cas d'indemnisation partielle le coordonnateur de la commission de cette commission mixte tenu a assuré que l'État congolais s'engage à octroyer de nouveaux titres de propriété aux personnes concernées.

Une annonce rassurante pour les personnes affectées, dont certaines ont vu leurs biens partiellement touchés par les travaux. Depuis le lancement du processus d'indemnisation, un peu plus de trois cents personnes impactées ont déjà été payées par le gouvernement.

Lors de la deuxième phase de cette opération, au moins 200 dossiers avaient été clôturés sur les 3 442 recensés. Le projet des routes de Rocades, plus de 70 KM, financé dans le cadre du programme sino-congolais, est exécuté par les entreprises chinoises CREC 4 et CREC 8, sous la coordination de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT).