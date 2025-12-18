L'École Nationale des Eaux et Forêts (ENEF) a officiellement lancé son année académique à l'occasion de la conférence inaugurale des cours destinée aux élèves-officiers de la première promotion issue du concours professionnel. La cérémonie s'est tenue le lundi 15 décembre 2025, de 10h à 14h, sur le site de Sebroko, autour du thème : « Contribution de l'agent des Eaux et Forêts nouveau à l'amélioration de la performance de l'administration forestière ».

Animée par le Conservateur Général Kouassi Lucien, Directeur général des Forêts et de la Faune (DGFF) et Chef de commandement des Eaux et Forêts, cette rencontre solennelle a réuni plusieurs personnalités du secteur.

Parmi elles figuraient notamment Monsieur Yoman Simon, Directeur des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère des Eaux et Forêts et Président du Conseil de Gestion de l'ENEF, ainsi que des représentants du Ministère en charge de la Fonction publique, dont Messieurs Sangaré Gbalforo, Sous-directeur de la formation continue, et Gadji Serge, Sous-directeur de la Vulgarisation des Outils de Transformation du Service public.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans sa communication, le DGFF a retracé l'historique et l'évolution du Département des Eaux et Forêts, mettant en lumière les grandes étapes de sa structuration et les efforts constants de modernisation de la gouvernance forestière et faunique.

Il a également souligné les défis majeurs liés à la protection des ressources naturelles, dans un contexte marqué par les enjeux climatiques, environnementaux et sécuritaires. Insistant sur le rôle stratégique du secteur, il a rappelé sa contribution essentielle au développement durable, à la préservation de l'environnement et à la sécurité écologique nationale, sous le leadership du Ministre Laurent Tchagba.

Le Conservateur Général Kouassi Lucien a par ailleurs exhorté les élèves-officiers et sous-officiers à faire preuve de discipline, d'éthique professionnelle et d'un sens élevé du devoir. Il les a invités à s'inspirer des meilleurs exemples et à appliquer avec rigueur les enseignements reçus à l'ENEF, afin de contribuer efficacement à l'amélioration de la performance globale de l'administration forestière.

Prenant la parole à son tour, le Colonel Coulibaly Kader, Commandant de l'ENEF, a salué la qualité et la pertinence de la conférence inaugurale, tout en réaffirmant l'engagement de l'École à dispenser une formation exigeante, disciplinée et résolument tournée vers l'excellence.

La cérémonie a également été marquée par la remise symbolique de matériels roulants acquis sur le budget 2025 de l'École, grâce au lobbying du Ministre Laurent Tchagba. Cette dotation comprend six véhicules pick-up, trois SUV et un car de 70 places destiné au transport des troupes, renforçant ainsi les capacités logistiques et opérationnelles de l'ENEF.

À travers cette conférence inaugurale, l'ENEF pose les bases d'une formation axée sur la performance, la responsabilité et l'innovation, au service d'une administration forestière moderne, efficace et mieux outillée.