Cote d'Ivoire: Filière hévéa - La FPH-CI actualise son cadre de gouvernance

L'initiative vise à adapter l'organisation aux mutations du secteur agricole, cinq ans après sa création.

La Fédération des producteurs d'hévéa de Côte d'Ivoire (Fph-CI) a réuni ses organes statutaires ainsi que son personnel à Yamoussoukro, en vue de la diffusion de son manuel de procédures actualisé. Cette révision intervient après cinq années d'activité de la fédération, créée en mai 2019 pour représenter les organisations professionnelles de la filière hévéa ivoirienne.

L'exercice s'inscrit dans une dynamique d'amélioration continue de la gouvernance. « Aucune organisation sérieuse, qui espère atteindre des ambitions d'envergure au plan national ou international, ne peut se passer d'un tel instrument », a déclaré N'Guessan Assandi Justin, premier vice-président du Conseil d'administration. Le premier manuel avait été élaboré en août 2021, soit deux ans après la création de la fédération.

La révision du document a mobilisé les principaux acteurs et parties prenantes de la Fph-CI dans une démarche participative. Un atelier interactif, organisé en octobre 2025, a permis d'amender et de valider le projet élaboré par le consortium de cabinets Eadec-Athari Advisors. Cette approche consultative reflète les principes de concertation que la fédération inscrit parmi ses valeurs fondamentales.

L'atelier de diffusion a réuni les principaux responsables de la structure : les membres du Conseil d'administration, la direction exécutive conduite par Gbahi Djoua Luc, le comité de contrôle, ainsi que les présidents de secteurs et les chefs de départements. Cette mobilisation témoigne de la volonté d'assurer une appropriation transversale du nouveau cadre procédural.

La Fph-CI, qui regroupe les producteurs de caoutchouc naturel, affirme son ambition de devenir « une fédération performante et crédible » au service de la filière. Son action couvre les dimensions de la gouvernance locale ainsi que le développement institutionnel, économique et environnemental. L'organisation fonde son fonctionnement sur cinq valeurs cardinales : la concertation, la bonne gouvernance, la solidarité, l'intégrité et l'équité.

Le premier vice-président a exhorté le personnel à s'approprier ce document pour « une efficacité de toute la chaîne ». Il a insisté sur quatre exigences opérationnelles : l'intégrité, la probité, la disponibilité et la responsabilité.

Cette formalisation des procédures intervient dans un contexte où les filières agricoles ivoiriennes renforcent leur structuration afin de mieux défendre les intérêts des producteurs face aux enjeux commerciaux internationaux.