Cote d'Ivoire: 250 étudiants en agronomie formés aux pratiques agricoles responsables

Plus de 250 étudiants de l'École supérieure d'agronomie (Esa) de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (Inp-HB) ont pris part, le vendredi 12 décembre 2025, à la deuxième édition du programme Safe Use Ambassador, une initiative dédiée à la promotion de pratiques agricoles durables et sécurisées.

Organisée à Yamoussoukro, cette session de formation visait à renforcer les compétences de futurs agronomes appelés à jouer un rôle clé dans le développement agricole national.

Dans un contexte marqué par les enjeux de sécurité alimentaire et de préservation de l'environnement, le programme a mis l'accent sur le transfert de connaissances pratiques. Les participants ont été formés autour de trois axes majeurs : les principes de l'agriculture durable, l'utilisation de semences adaptées aux réalités agroclimatiques locales, ainsi que les bonnes pratiques liées à l'usage sécurisé des produits de protection des cultures.

L'objectif est de préparer ces futurs professionnels à accompagner efficacement les producteurs, tout en veillant à la protection de la santé humaine et à la gestion responsable des ressources naturelles. Les échanges ont également permis d'aborder les défis actuels auxquels fait face l'agriculture ivoirienne, notamment l'augmentation de la productivité dans un cadre respectueux de l'environnement.

Pour les responsables de l'Esa, ce type de formation constitue un complément essentiel à l'enseignement académique.

Selon Landry Zronseu, assistant technique représentant la direction de l'école, le programme offre aux étudiants une ouverture concrète sur les pratiques agricoles modernes et renforce leur capacité à devenir des relais de changement au sein des communautés rurales.

L'initiative repose également sur une forte dimension de terrain. Les étudiants sont invités à restituer les connaissances acquises auprès des agriculteurs de leurs zones d'origine, favorisant ainsi une diffusion directe des bonnes pratiques et un rapprochement entre la formation théorique et les réalités agricoles locales.

Afin d'évaluer l'impact de ces actions, un concours sera lancé en 2026 pour distinguer les étudiants les plus engagés. Les participants devront documenter leurs activités de sensibilisation à travers des supports vidéo, permettant de mesurer la portée des initiatives menées sur le terrain. Les meilleurs projets seront récompensés au cours de l'année.

À travers ce programme mené en partenariat avec l'Esa-Inp-HB, Bayer West-Central Africa s'inscrit dans une dynamique de renforcement des compétences agricoles, misant sur la formation de la relève pour contribuer à la durabilité des systèmes alimentaires en Côte d'Ivoire.