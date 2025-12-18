Cote d'Ivoire: Célébration de l'excellence et remise de bourses d'étude - Les meilleurs étudiants de l'Emsp récompensés

17 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

L'École multinationale supérieure des postes (Emsp) d'Abidjan a organisé une double cérémonie d'excellence et de remise de bourses aux étudiants des filières Fs Menum de l'École multinationale supérieure des postes le mardi 16 décembre 2025, à l'auditorium de l'Aigf, sis à Marcory Anoumabo.

Ce rendez-vous majeur, dédié à la valorisation de l'excellence académique et à la promotion de futurs talents dans les domaines de la gestion et du management de l'économie numérique en Afrique, avait pour objectif de récompenser l'excellence et d'encourager la performance.

« Le prix d'excellence vise à motiver nos étudiants à s'investir davantage dans leurs études, à créer, au sein des groupes d'étudiants, une saine émulation et à renforcer l'image de l'Emsp comme centre de formation et incubateur de talents auprès du public », a déclaré Michel Touré, directeur général de l'Emsp.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a indiqué que le nouveau programme de formation a démarré en 2023. Selon lui, ce programme est innovant. « Nous formons de futurs cadres qui porteront haut le numérique en Côte d'Ivoire. À travers cette formation, c'est notre contribution au développement des huit pays membres. Nous sommes en parfaite adéquation avec tout ce qui se fait dans le domaine du numérique », a soutenu le directeur général de l'Emsp.

Michel Touré a également souligné que ce prix vise à favoriser l'évolution des étudiants. « Nos étudiants seront capables de s'insérer dans toutes les professions ou de créer leurs propres structures. Nous leur offrons une panoplie de formations qui leur permettra de servir leurs pays respectifs. Les taux d'admission se situent entre 80 et 85 % », a-t-il ajouté.

Représentant le ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, Kalil Konaté, le directeur de cabinet, Assoa Raymond, s'est félicité de la tenue de cette cérémonie. « Aujourd'hui, nous célébrons les meilleurs étudiants, mais aussi la résilience des apprenants », a-t-il affirmé.

Il a invité les étudiants à demeurer unis et engagés afin de battre des records africains en matière de compétences, de mobilité d'excellence et d'innovation, et à se positionner à l'avant-garde des défis des secteurs stratégiques. « Souvenez-vous que votre présence ici est à la fois un privilège et une responsabilité envers vos familles, vos écoles, vos métiers et votre pays. Nous comptons sur vous, futurs professionnels appelés à porter l'innovation, la régulation et la modernisation administrative de nos États », a-t-il soutenu.

Les meilleurs étudiants des différents niveaux ont été récompensés par des prix composés d'ordinateurs, de smartphones, de connexions internet, entre autres. Par ailleurs, les 300 étudiants de l'école ont bénéficié de bourses d'études d'une durée allant de 3 à 6 mois.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.