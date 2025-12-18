Cote d'Ivoire: Célébration de l'excellence et remise de bourses d'étude - Les meilleurs étudiants de l'Emsp récompensés

L'École multinationale supérieure des postes (Emsp) d'Abidjan a organisé une double cérémonie d'excellence et de remise de bourses aux étudiants des filières Fs Menum de l'École multinationale supérieure des postes le mardi 16 décembre 2025, à l'auditorium de l'Aigf, sis à Marcory Anoumabo.

Ce rendez-vous majeur, dédié à la valorisation de l'excellence académique et à la promotion de futurs talents dans les domaines de la gestion et du management de l'économie numérique en Afrique, avait pour objectif de récompenser l'excellence et d'encourager la performance.

« Le prix d'excellence vise à motiver nos étudiants à s'investir davantage dans leurs études, à créer, au sein des groupes d'étudiants, une saine émulation et à renforcer l'image de l'Emsp comme centre de formation et incubateur de talents auprès du public », a déclaré Michel Touré, directeur général de l'Emsp.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a indiqué que le nouveau programme de formation a démarré en 2023. Selon lui, ce programme est innovant. « Nous formons de futurs cadres qui porteront haut le numérique en Côte d'Ivoire. À travers cette formation, c'est notre contribution au développement des huit pays membres. Nous sommes en parfaite adéquation avec tout ce qui se fait dans le domaine du numérique », a soutenu le directeur général de l'Emsp.

Michel Touré a également souligné que ce prix vise à favoriser l'évolution des étudiants. « Nos étudiants seront capables de s'insérer dans toutes les professions ou de créer leurs propres structures. Nous leur offrons une panoplie de formations qui leur permettra de servir leurs pays respectifs. Les taux d'admission se situent entre 80 et 85 % », a-t-il ajouté.

Représentant le ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, Kalil Konaté, le directeur de cabinet, Assoa Raymond, s'est félicité de la tenue de cette cérémonie. « Aujourd'hui, nous célébrons les meilleurs étudiants, mais aussi la résilience des apprenants », a-t-il affirmé.

Il a invité les étudiants à demeurer unis et engagés afin de battre des records africains en matière de compétences, de mobilité d'excellence et d'innovation, et à se positionner à l'avant-garde des défis des secteurs stratégiques. « Souvenez-vous que votre présence ici est à la fois un privilège et une responsabilité envers vos familles, vos écoles, vos métiers et votre pays. Nous comptons sur vous, futurs professionnels appelés à porter l'innovation, la régulation et la modernisation administrative de nos États », a-t-il soutenu.

Les meilleurs étudiants des différents niveaux ont été récompensés par des prix composés d'ordinateurs, de smartphones, de connexions internet, entre autres. Par ailleurs, les 300 étudiants de l'école ont bénéficié de bourses d'études d'une durée allant de 3 à 6 mois.