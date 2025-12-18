Burkina Faso: Lutte contre le trafic de produits d'origine animale - Des produits impropres saisis et transformés en engrais

17 Décembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Une équipe de la Direction générale des Services vétérinaires, en collaboration avec la Police nationale, a procédé, le lundi 15 décembre 2025, à la saisie et à la destruction de 145 cartons de croupions, cuisses et gésiers de dindes.

L'opération a été déclenchée à la suite d'une alerte d'un consommateur anonyme. La cargaison, importée sans aucun document sanitaire, provenait d'un pays voisin touché par l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), exposant ainsi les populations à de graves risques sanitaires.

Conformément aux directives des plus hautes autorités du ministère, et dans le cadre de l'Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025, les produits saisis n'ont pas été incinérés. Ils ont plutôt été broyés et transformés en engrais, contribuant ainsi à soutenir la production agricole nationale.

À l'issue de l'opération, le Dr Anita Millogo a salué la réactivité et la franche collaboration de la Police nationale. Elle a également appelé les populations, en cette période de fêtes de fin d'année, à plus de vigilance et à signaler tout cas suspect.

Pour rappel, l'importation illégale de denrées alimentaires d'origine animale est strictement interdite par la loi et expose les contrevenants à de lourdes sanctions, dont des amendes et des peines d'emprisonnement.

